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川普同案被告監獄照嶄露微笑 紐時：視控罪為笑話

編譯高詣軒／即時報導
川普和共同被告於喬州到案時拍下監獄照，川普前律師艾里斯（第1列第4行）、前喬州共和黨黨部主席夏佛（第2列第4行）等人表露笑意。(路透)
川普和共同被告於喬州到案時拍下監獄照，川普前律師艾里斯（第1列第4行）、前喬州共和黨黨部主席夏佛（第2列第4行）等人表露笑意。(路透)

紐約時報24日報導，美國監獄照傳統上被視為恥辱的象徵，被告面色多陰沉嚴峻，幾乎定義上就不會嶄露笑容。前總統川普日前在喬治亞州投案後，留下皺眉的監獄照。不過同案的18名共同被告，部分卻在監獄照裡微笑、神色喜悅，報導分析這應意在表達蔑視控罪，似也呼應川普一向將控罪笑話以待的嘲弄態度。

喬州亞特蘭大富爾頓郡警長辦公室釋出的監獄照裡，同涉圖謀推翻2020年大選結果的川普前律師艾里斯（Jenna Ellis）露齒燦笑，前喬州共和黨黨部主席夏佛（David Shafer）同樣開口微笑。

保釋擔保人霍爾（Scott Hall）也藏不住笑容，而被控散布選舉相關不實陰謀論的川普陣營前律師鮑爾（Sidney Powell），眼神中亦帶笑意。

紐時認為，這些透過表情所作的表態，無疑表露出「蔑視」。報導指出，川普共同被告在司法體制的鏡頭前，特意留下面帶笑意的歷史影像，似乎也恰如川普回應控罪時屢見不鮮的論述：將起訴斥為鬧劇與笑話。

艾里斯回應置評請求時表示，在監獄照微笑是因為她決意要以勇氣面對司法程序、秉持信念而行，「他們偷不走我的快樂」，縱使欲嘲笑她的人希望看到她被擊倒，她並不會令對方順心。

甚至，以被告身分拍攝富爾頓郡監獄照，或許已成為一種「死忠川粉」的身分認證，例如協助籌組2021年1月6日國會暴動事前集會的克里莫（Amy Kremer），雖然未被喬州起訴，卻仍張貼出印有富爾頓郡警警長辦公室標誌、神情嚴肅的仿造監獄照。

川普先前因涉聯邦層級控罪，赴邁阿密和華府到案時，並未如其他被告被拍攝監獄照，使得美國司法部法警局因此備受川普的批評者抨擊，如今川普終成首名拍監獄照的美國前總統。

監獄 川普 喬州

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