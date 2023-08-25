川普喬州到案身高體重並非當場測量 恐有誤差？

富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)資料顯示川普身高身高6呎3吋，體重215磅，比2018年白宮醫師公布紀錄減輕24磅。（Getty Images）

涉嫌推翻2020年喬治亞州大選結果而遭重罪起訴的前總統川普 24日到案，富爾頓郡立監獄 (Fulton County Jail)資料顯示川普身高身高6呎3吋，體重215磅，比2018年白宮醫師公布紀錄減輕24磅。華盛頓郵報報導，比對獄方公布的此案其他被告身高體重，可以發現數據可能有誤差；消息人士也說，辦理到案手續的身高體重並非當場測量。

反川派共和黨組織「林肯計畫」(Lincoln Project)上周舉辦趣味有獎徵答，徵求能夠準確猜出川普到案紀錄體重者。博彩網(BetOnline)則讓網友下注猜測川普體重有沒有超過278磅。

被告之一、喬州 共和黨黨部前主席沙弗(David Shafer)在獄方檔案裡顯示身高5呎5吋，體重150磅。但報導指出，沙弗在公開場合的實際身高看來，似乎比5呎5吋還高，體重則不只150磅，且為灰髮棕眼，並非到案紀錄註記的黑髮藍眼。

另一名被告、前任川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)23日到案，當天獄方資料原本顯示身高5呎9吋，體重180磅，稍後則改為5呎11吋、230磅，但未說明更改數據的原因。一名陪同朱利安尼辦理到案手續的消息人士受訪時說，並不記得當場有任何人詢問朱利安尼身高體重，朱利安尼也沒有當場站上體重計測量體重。

報導指出，某些轄區公布的監獄照(mug shots)，嫌犯背後有顯示身高的碼尺，但川普等喬州被告的監獄照卻沒有。

知情人士說，喬州案件被告辦理到案手續時，指紋、虹膜都經過電子掃瞄，但獄方並未詢問被告身高體重，也沒有要求量體重，許多數字與被告駕照上的紀錄不符。

喬治亞警長協會(Georgia Sheriffs' Association)監獄及法院服務部主任哈爾沃斯(Bill Hallswort)說，各郡到案手續作業各有不同，某些郡直接抄錄被告駕照上的數據，但他不清楚富爾頓郡作法為何。

他說：「我知道有些規模較大的監獄，負責輸入資料的人，填寫數據時甚至根本沒有看著被告。他們直接把別人提供的數字輸入到電腦裡。」