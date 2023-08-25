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除了美、英 變異株BA.2.86現蹤更多國 專家回應了

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除了美英 變異株BA.2.86現蹤更多國家 專家回應了

中央社／25日綜合外電報導
世衛指出，除了以色列、丹麥、美國和英國外，瑞士和南非也發現BA.2.86高度變異COVID病毒株。（美聯社）
世衛指出，除了以色列、丹麥、美國和英國外，瑞士和南非也發現BA.2.86高度變異COVID病毒株。（美聯社）

一支名為BA.2.86的高度變異COVID病毒株，除了以色列、丹麥、美國和英國外，瑞士和南非也發現了，但專家說尚無證據顯示它會導致更多重症。

世界衛生組織高層官員指出，這支Omicron的變異株在病毒的關鍵部分，攜帶了超過35個突變，與2023年的主流變異株XBB.1.5相比，其突變數字相當。

BA.2.86於7月24日首度在丹麥被發現，當時是對一名有重症風險的患者進行病毒基因定序後發現，此後也在其他少數國家的有症狀患者身上、機場例行篩檢及廢水樣本中，陸續檢測到這支病毒株。

世界各地的十幾位科學家表示，監控BA.2.86固然重要，但鑑於全球已透過疫苗接種及先前感染情況而建立起免疫防禦，BA.2.86不太可能掀起一波重症與病故的毀滅性疫情。

世界衛生組織（WHO）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）技術主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在有關BA.2.86的採訪中表示：「這個數字仍然很低。」

她說，已知病例之間沒有任何關聯，這顯示BA.2.86已經更廣泛地傳播，特別是因為全球的監控已經減少。

世衛表示，全球COVID檢測量已較高峰時下降了90%。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席副主任夏哈（Nirav Shah）表示，疾管中心和其他機構上週發現了這個新變異株後，整個週末都在與科學家們開會討論，並於昨天發布風險評估。截至8月23日，已發現9起BA.2.86病例，也在瑞士的廢水中發現這支變異株。

評估指出，目前的檢測和藥物似乎對BA.2.86仍然有效，雖然這支變異株可能更容易引起接種過疫苗的人、以前感染過COVID的人再受感染，但目前還沒有證據顯示BA.2.86會導致更多重症。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120825

檢測 疫苗 世衛

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