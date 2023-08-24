即使遭定罪 川普若獲提名多數共和黨對手將支持

共和黨總統提名辯論會上，只有川普未到場參加。(Getty Images)

昨日參與共和黨 首場2024年總統大選辯論會的8位總統參選人，有6人表示，如果前總統川普 獲得提名，即使他遭判有罪，他們仍將支持他出馬角逐白宮大位。

路透報導，川普沒有參加這場辯論會，而是選擇接受保守派評論員卡爾森（Tucker Carlson）友好訪問，儘管面臨4項刑事起訴，川普在民意調查仍鞏固了在共和黨選民中的領先地位。

在福斯新聞（Fox News）轉播的辯論會上，主持人問如果川普獲得提名，即使他遭到定罪，仍會支持他出馬的請舉手。

前副總統彭斯（Mike Pence）、佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）、前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）、聯邦參議員史考特（Tim Scott）、科技業創業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）與北達科他州州長柏根（Doug Burgum）都舉起了手。

只有前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）與前阿肯色州長賀勤森（Asa Hutchinson）不願舉手。他們都一直批評川普圖謀推翻2020年敗選結果。

克里斯蒂說：「無論你認為這些刑事起訴是對還是錯，此一行為都有失美國總統的身分。」語畢，現場喧嘩、支持對象涇渭分明的觀眾爆出噓聲。

接著，參選人中批評川普最力的克里斯蒂與最積極捍衛川普的拉馬斯瓦米在台上唇槍舌劍。

拉馬斯瓦米說：「老實說，如果你的整個競選活動不是基於對於一個人的報復與不滿，那麼你聲稱川普的動機是出於報復與不滿，聽起來就會可信得多。」克里斯蒂馬上反駁說：「你讓我覺得可笑」。

在民調 中遠遠落後川普、排名第2的迪尚特，由於競選活動陷入混亂，排名第2的名次岌岌可危。他試圖將話題帶離2020年選舉，敦促共和黨展望未來。

總統大選將於2024年11月登場，川普在共和黨總統提名戰中明顯領先群倫，其他參選人目前還沒有策略能撼動他的領先地位，無論是正面對抗川普，在他官司纏身時仍支持他，或是尋求擺脫他。

民調顯示，大多數共和黨人認為對川普提出的刑事起訴是出於政治動機，讓這個話題成了川普對手的燙手山芋。

77歲的川普與卡爾森的訪談，在辯論會即將登場時於原名為推特（Twitter）的社群媒體X上開始串流，以吸走觀眾。在串流直播的46分鐘內，這段訪問的觀看次數達約7400萬人次。

川普問卡爾森：「要我坐在那裡一個或兩個小時，無論發生什麼事，被甚至不該競選總統的人騷擾嗎？還是我應該上對我不是特別友善的新聞網做這件事？」

川普不願直接回答卡爾森提出的挑釁性問題，像是美國是否將發生內戰。然而，川普談論一些他之前不斷重複的話題，諸如他被控錯誤地聲稱贏得2020年選舉，承諾加強移民控制，以及拜登總統與一些共和黨對手對他的侮辱。

這場辯論會也數次爆出其他火花。特別令人注意的是，在最近民調展現驚人實力的38歲政治素人拉馬斯瓦米，他因為經驗不足連番遭到對手羞辱。

彭斯說：「我們不需要引進新人。」克里斯蒂稱拉馬斯瓦米說話聽起來「像ChatGPT」，他指的是人工智慧（AI）聊天機器人。

拉馬斯瓦米不甘示弱地反擊，強調自己不屬於任何派別，而台上其他人都「被收買」，並指控德桑提斯是「超級政治行動委員會（super PAC）的魁儡」。獨立的超級政治行動委員會通常會自企業與個人籌集無限資金。

他也表明對俄烏戰爭採取最孤立主義的立場，聲稱這不是美國的當務之急，他將停止對烏克蘭的軍事援助。然而，這番表白引發前駐聯合國大使海利的嚴厲譴責。

根據本月公布的路透/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調，川普在全國獲得47%的共和黨人選票，迪尚特的支持率自7月下滑6個百分點至13%。其他參選人的支持率都沒有突破個位數。