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喬州到案前夕 川普聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師

記者顏伶如／即時報導
川普24日將前往喬州富爾頓郡立監獄到案，獄外已有支持他的民眾等候。(美聯社)
川普24日將前往喬州富爾頓郡立監獄到案，獄外已有支持他的民眾等候。(美聯社)

前總統川普遭控推翻2020年喬州敗選結果，24日即將前往喬州富爾頓郡立監獄(Fulton County Jail)到案。川普到案前夕聘請重量級亞特蘭大刑事辯護律師薩多(Steven Sadow)，薩多已向富爾頓郡高等法院(Fulton County Superior Court)遞交通知，說明目前擔任川普辯護律師團首席律師。

紐約時報24日報導，辯護律師費德林(Drew Findling)、李托(Jennifer Little)、高德柏格(Marissa Goldberg)為川普爭取到20萬元交保的條件之後，川普便決定對喬州案件辯護律師團進行重整。

消息人士透露，費德林將遭開除，李托則將留在辯護律師團。

薩多發表聲明指出，川普「根本不應該遭到起訴」。聲明中說，在喬州遭到起訴的所有罪名，川普完全是清白的。

24日一早，富爾頓郡立監獄外圍便出現群眾聚集。有線電視新聞網(CNN)報導，聚集群眾裡以川普支持者居多數，舉著支持川普的標語或身穿印有川普字樣的服飾。

川普8月14日遭喬州大陪審團以13項罪名起訴，包括觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。

根據媒體報導，川普可能與其他被告一樣，除了按指紋外，還要拍攝嫌犯檔案照片。

川普 喬州 監獄

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