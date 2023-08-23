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司法部：一名密件門案證人撤回不實證詞

記者顏伶如／即時報導
前總統川普涉嫌卸任後保留政府機密檔案。(路透)
前總統川普涉嫌卸任後保留政府機密檔案。(路透)

司法部指出，前總統川普遭到「密件門」案起訴的一名證人上個月更換辯護律師，並提供指控川普犯罪的新證詞之後，已經撤回了先前向大陪審團作證時的不實證實(false testimony)。

司法部聲明指出，這名證人在川普佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)擔任資訊技術主任。

聯邦檢察官22日向法院遞交文件指出，對於川普是否要求刪除海湖莊園監視器錄影帶，這名證人今年3月在華府向大陪審團作證時聲稱不記得。

今年7月，這名證人接到檢方告知，在此案當中的身分已從證人轉為調查目標，而且聘請辯護律師還在這起案件當中涉嫌利益衝突。證人因此更換律師，新律師來自聯邦公設辯護人辦公室。

檢方向法院指出，這名證人更改證詞之後，檢方對川普、川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)、海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)的起訴罪名也做出相對調整。

紐約時報報導，雖然檢方遞交給法院的文件中並未公布證人姓名，但消息人士透露，證人是海湖莊園資訊部員工塔維拉斯(Yuscil Taveras)，涉嫌利益衝突的辯護律師則是伍沃德(Stanley Woodward)。伍沃德在這起案件中是諾塔的辯護律師。

報導指出，伍沃德的律師費是由川普「拯救美國」(Save America PAC)政治行動委員會埋單。「拯救美國」基金來自川普支持者小額捐款。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)在「密件門」調查案中，對於川普涉嫌卸任後保留政府機密檔案，在佛羅里達州提出40項犯罪起訴。後來史密斯又針對川普涉嫌推翻2020年大選結果提出聯邦犯罪起訴。

川普 司法部 佛羅里達州

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