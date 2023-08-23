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拜登缺席東協峰會 分析：美國對區域承諾恐遭質疑

中央社新加坡23日專電
總統拜登將缺席9月在印尼舉行的東協領袖峰會及其他相關會議。（美聯社）
總統拜登將缺席9月在印尼舉行的東協領袖峰會及其他相關會議。（美聯社）

總統拜登將缺席9月在印尼舉行的東協領袖峰會及其他相關會議，星媒今天引述專家分析，地緣政治緊張加劇之際，這將是東協一大損失，也會讓美國對東協的承諾受到質疑。

白宮22日表示，拜登（Joe Biden）將於9月7日至10日將前往印度參加20國集團（G20）峰會；副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於9月4日至7日赴印尼雅加達參與東協領袖峰會。

新加坡「亞洲新聞台」（CNA）一篇發自雅加達的報導引述專家分析，在地緣政治緊張情勢加劇之際，拜登缺席東協領袖會議及相關會議將是東協及今年東協輪值主席國印尼的一大損失。

專家表示，拜登缺席也將使美國對東協的承諾受到質疑，可能導致一些東協國家更向北京靠近，深化中國在東南亞的影響力。

第43屆東協峰會預計9月5日至7日登場，期間也會有東協中國峰會、東協美國峰會及東亞峰會等會議。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，賀錦麗將重申美國對東南亞及東協中立（ASEAN centrality）的承諾，並推進促進共同繁榮與安全的計畫，包括致力捍衛、加強國際規則等。

印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係副教授德尤庫（Teuku Rezasyah）認為，賀錦麗代表拜登出席「意義不一樣」。

印尼國際關係專家丁娜（Dinna Prapto Raharja）也指出，拜登缺席雅加達峰會恐讓在美中關係緊張之際，試圖保持團結及中立的東協面臨更加複雜的情況。

丁娜觀察，這恐怕代表美國不認為東協對其印太戰略有附加價值，「別忘了，美國已經有更實際、時間表及目標清楚的AUKUS」。

為因應中國軍事威脅，美國在2021年與澳洲、英國達成「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），協助澳洲發展核動力潛艦，確保印太和平穩定。

另一方面，德尤庫認為，東協內部分歧且部分國家正逐漸向中國靠攏，拜登缺席將對東協造成很大影響。

德尤庫分析，拜登缺席等於承認中國在東協有較大的影響力，與美國相比，中國與東協簽有較多協議，「他的缺席顯示缺乏修補現況的努力」。

印尼大學國際關係教授艾薇（Evi Fitriani）表示，若美國總統親自出席，峰會將更加「引人注目」；拜登選擇不出席「令人感到失望」。

不過，艾薇也表示，印尼和東協都不應小題大作，不論拜登出席與否，都不會對峰會結果有太大影響。

「東協會自動落入中國手中嗎？」，她說，答案是否定的，因為東協還有其他對話夥伴，包括日本、歐盟、印度等強權國家。

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