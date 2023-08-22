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拜登將出席G20峰會 提議合作增加貧窮國家貸款額度

中央社／華盛頓22日專電
（美聯社）
（美聯社）

白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國總統拜登將在G20峰會上提議，與成員國共同合作，增加國際金融組織對開發中國家與貧窮國家的貸款額度，預計金額超過2000億美元。

白宮今天透過聲明表示，拜登（Joe Biden）將於9月7日至10日前往印度新德里出席20國集團（G20）峰會，與成員國討論一系列全球問題，包括綠能轉型與氣候變遷、減輕俄烏戰爭帶來的社經影響，以及提升世界銀行（World Bank）與國際貨幣組織（IMF）等國際金融機構量能，力求消除貧困帶來的全球挑戰。

蘇利文（Jake Sullivan）表示，各國希望美國加強經濟支持，因此拜登向國會提出補充資金請求，包括擴大世界銀行和IMF的優惠融資，提議為開發中國家與貧窮國家提供近500億美元的貸款額度。

蘇利文說，美國也期望盟友做出貢獻，因此拜登將在G20峰會上提議增加貸款額度，預計這些提案最終能調度超過2000億美元。

面對中國一帶一路倡議，蘇利文表示，中國的貸款是強制性且不可持續的，美國需要確保提供各國高標準的解決方案，因此透過世界銀行與IMF這樣高效、透明的國際金融機構提供幫助，保持團結與穩定，並體現美國的領導定位。

蘇利文表示，拜登將利用峰會期間安排領袖雙邊會談，但具體細節他不願多談。去年11月印尼峇里島G20峰會期間，拜登就曾與中國國家主席習近平進行場邊會談。

印度現為G20輪值主席，美國將在2026年主持G20峰會。

拜登 蘇利文 G20峰會

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