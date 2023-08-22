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美日韓峰會凸顯拜登重視結盟 但仍存大選等變數

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登日前與日本、韓國領袖舉行歷史性的3方峰會，藉此進一步深化了美國的夥伴網絡，儘管國內政治氛圍存疑，此舉仍向對手發出了果決的信號。

自拜登於2021年就任總統以來，北大西洋公約組織（NATO）不但納入了新成員，還在俄羅斯入侵烏克蘭一事上大致團結起來；美國另與英國、澳洲達成新的3方防衛協議，並強化與澳洲、印度和日本的「四方安全對話」（Quad），明顯是要對抗中國，只是沒有明說。

美國與日本和韓國已在安全上結盟，合計在兩地駐軍約8萬4500人，如今將規劃3方多年期的各領域軍事演習，並建立即時資訊分享機制和危機熱線。

法新社報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家艾特曼（Jon Alterman）說，在冷戰後期當上聯邦參議員的拜登，思維脫不了結盟的概念。

艾特曼還說，夥伴關係能提升其他國家對美國方針的信心。

他說：「這個政府對夥伴關係的向心力深信不疑，不是重要性，而是向心力…挑戰在於，我們所有的夥伴都還記得前任政府，他們關注民調數字，完全沒把握美國在2年、5年或10年內會變成什麼樣子。」

美國前總統川普毫無顧忌地質疑結盟的價值，堅稱德國、韓國等國家為美國駐軍所出的經費太少，還蔑視北約組織共同防禦所有盟國的承諾。

如今川普意圖再次參加總統大選，近期民調結果也顯示，民眾對美國軍援烏克蘭的支持度有所下滑。自烏克蘭去年2月遭俄羅斯入侵以來，美國已提供430億美元軍援。

拜登在大衛營（Camp David）與韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄舉行聯合記者會，有記者問到川普相關問題時，拜登說，川普的「美國優先政策背離全球其他國家，這削弱了我們，而不是讓我們變得更強大」。

拜登還說：「美國與盟國和聯盟在一起才強大，所以我們會持續下去。」

智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）亞洲計畫代理主任後藤志保子不確定美日韓3國是否真的想要共同自我防衛，但她說，3國之間的新合作是與現有結盟安排「交織」的一環，「一條線或許很弱，但由於以後會織成一塊布，並成為多重因應方式的一部分，所以實際上會很堅固」。

拜登也與擔心俄羅斯和中國影響力的國家從事雙邊交流。他說，他打算很快造訪越南，強化兩國關係。越南與中國正處於緊張關係。

不過，拜登想拉攏的國家之一印度，仍堅守不結盟的長期立場，本週還將參加中俄等國合組的「金磚五國」（BRICS）峰會。

未來的變數也不是只有川普。在韓國，尹錫悅只有一個任期，將於2027年卸任。

智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）兼任資深研究員金杜妍（Duyeon Kim，音譯）說：「如果一位極左的韓國總統和一位極右翼的日本領袖在下一個周期當選，或甚至假使川普或像他一樣的人在美國勝選，那麼他們之中無論哪一個都有可能破壞3國此刻正在投入的所有辛苦且有意義的行動。」

拜登 川普 日本

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