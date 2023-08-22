雷蒙多訪中國前遞橄欖枝 商務部將27中企移出限制清單

美國商務部長雷蒙多本月稍後即將訪北京，商務部已於21日將27家中國企業與實體移出「未經驗證清單」。（歐新社）

美國已將27家中企與機構從「未經驗證清單」移除並解除限制，這是美國在商務部 長雷蒙多 （Gina Raimondo）計劃本月訪問北京之前，向中國遞出橄欖枝的訊號。

美國商務部21日將包括化工業者與鋰電池原料製造商光華科技、感測器業者南京高華科技在內的27家中企與機構移出「未經驗證清單」，該清單限制企業採購美國技術的能力。

根據美國商務部的聲明，這些中企與機構是在成功完成終端使用檢查、使得商務部的工業和安全局可以建立他們的「合法性與可靠性」之後，獲允移出這份清單。

被列入這份清單的企業必須取得額外的許可，才能向美國企業與組織購買產品。除了這27家中企獲移出未經驗證清單外，美國也把一些印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿拉伯聯合大公國的企業移出這份清單。

雷蒙多預期本月稍後前往中國，是拜登 政府緩解美中兩國緊張情勢的行動一環。

中國方面顯然也試圖緩解兩國關係，總理李強周一向來訪的美中貿易全國委員會（USCBC）代表表示，美中經濟互補更甚於競爭，「中國願與美國一道，展現大國擔當，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定」。

雷蒙多將是拜登政府自6月以來訪問中國位階第四高的官員，此前已有國務卿布林肯、財長葉倫與氣候特使凱瑞訪陸。這些官員的到訪迄今並未產生重大突破，但美中雙方熱切把這些會談形塑為雙方關係往有利方向發展的一步。

彭博資訊稍早報導，雷蒙多訪陸之行的期望之一，可能是在美中商務部之間建立工作小組，討論美國對陸實施的出口管制措施，這些措施的目的是防止先進的美國技術被中國軍方使用。

在拜登政府試圖改善與中國惡化的關係之際，這些出口管制措施已引發來自北京的激烈反對聲音，而華盛頓的強硬派則推動對陸更多限制措施，還敦促不要與中國官員談判。

美國商務部在去年12月將26家中國實體從未經驗證清單移除，此前北京允許美方代表檢查這些企業是否合規。