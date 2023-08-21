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消息人士：英國外相月底訪問中國

中央社倫敦21日綜合外電報導
傳英國外交大臣柯維立預計月底造訪中國。(路透)
傳英國外交大臣柯維立預計月底造訪中國。(路透)

三名熟悉內情的消息人士表示，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）預計月底造訪中國，將透過這場等候多時的訪問尋求穩定雙方動盪的關係。英中關係正處於數十年來的低谷。

兩國外交部並未立即回覆置評請求。

路透報導，柯維立原本預定7月底前訪問中國，但並未成行，當時中國宣布外交部長秦剛免職，由資深外交官王毅回鍋接任外長。

其中一名消息人士說，柯維立預計8月29日抵達北京。另外兩名消息人士說行程差不多是在月底，但未說出確切日期。

根據其中一名消息人士，此次行程預料只會持續2天，規模跟原先計畫相比已縮水。

3名消息人士都因事涉敏感而要求匿名。

柯維立將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後訪問中國的最高層級英國官員。此前，由於北京打壓香港，以及北京對待新疆少數民族維吾爾族穆斯林的方式，讓兩國關係直線下滑。

英國政府對中國已採取相對鷹派的態度，首相蘇納克（Rishi Sunak）5月曾宣布，北京對當代全球安全與繁榮構成最大挑戰。

蘇納克也面臨自家保守黨（Conservative Party）黨內一些議員施壓，要求對中國探取更強硬的態度。英國境內也有數量龐大的香港人和維吾爾人，這些族群的維權人士直言中國侵犯人權。

北京今年稍早解除防疫限制後，歐洲與美國高官接連訪問中國，有些人還大張旗鼓。幾位英國高階公職人員最近幾個月已造訪中國，但行程相對低調。

北京 香港 維吾爾

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