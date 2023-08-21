證詞與川普說法相反…梅杜斯：不記得任何檔案解密

前任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)做出不利於川普的證詞。（路透）

美國廣播公司(ABC)報導，多名消息人士指出，前任白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)對特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查團隊作證時說，並不記得前總統川普 曾經下令或討論過為後來從白宮帶走的大批機密檔案解密，也不知道川普曾經為從橢圓形辦公室帶走文件下達任何自動解密的「現行命令」(standing order)。

美國廣播公司報導分析，川普面對「密件門」案指控，長期以來辯駁說法都是已經為所有帶走檔案解密，但梅杜斯證詞則與川普說法剛好相反。

川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，先前媒體報導傳出，梅杜斯對於國會暴動事件參與程度之深，幾乎只在川普一人之下，結果卻沒有列在起訴書共謀名單，由此可以推測梅杜斯應該已經成為檢方證人。

聯邦調查局(FBI)探員2022年8月從川普佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所查扣100多份機密檔案以來，川普始終堅稱所有檔案在卸任之前已經解密。川普對於「密件門」案起訴罪名均辯稱無罪。

美國廣播公司報導，梅杜斯回憶錄「統帥的幕僚長」(The Chief's Chief)初稿當中，原本有一段關於新澤西州 貝明斯特(Bedminster)川普高爾夫球度假村會議的描述，但這段內容在初版之前遭到刪除。

初稿寫道，梅杜斯回憶錄編輯與發行人在貝明斯特川普辦公室開會時，看到一份戰爭計畫的機密文件被隨手放在沙發上。

知情人士說，梅杜斯向特別檢察官調查團隊坦承，主動要求出版商將這段內容刪除，引免惹禍上身，因為內容直指川普持有機密檔案。梅杜斯也向調查人員說，要求書商刪除段落之前，不曾與川普有過討論。

報導指出，對於大批機密檔案從白宮被帶到海湖莊園，梅杜斯也採取畫清界線的立場。

消息人士說，梅杜斯對調查人員說，並沒有參與機密文件從白宮打包裝箱的過程，也不曾看到川普親自打包機密文件，不知道川普從白宮帶走了任何政府資料。

對於史密斯的「密件門」調查，梅杜斯不曾公開評論。