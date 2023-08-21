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證詞與川普說法相反…梅杜斯：不記得任何檔案解密

記者顏伶如／即時報導
前任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)做出不利於川普的證詞。（路透）
前任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)做出不利於川普的證詞。（路透）

美國廣播公司(ABC)報導，多名消息人士指出，前任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)對特別檢察官史密斯(Jack Smith)調查團隊作證時說，並不記得前總統川普曾經下令或討論過為後來從白宮帶走的大批機密檔案解密，也不知道川普曾經為從橢圓形辦公室帶走文件下達任何自動解密的「現行命令」(standing order)。

美國廣播公司報導分析，川普面對「密件門」案指控，長期以來辯駁說法都是已經為所有帶走檔案解密，但梅杜斯證詞則與川普說法剛好相反。

川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，先前媒體報導傳出，梅杜斯對於國會暴動事件參與程度之深，幾乎只在川普一人之下，結果卻沒有列在起訴書共謀名單，由此可以推測梅杜斯應該已經成為檢方證人。

聯邦調查局(FBI)探員2022年8月從川普佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住所查扣100多份機密檔案以來，川普始終堅稱所有檔案在卸任之前已經解密。川普對於「密件門」案起訴罪名均辯稱無罪。

美國廣播公司報導，梅杜斯回憶錄「統帥的幕僚長」(The Chief's Chief)初稿當中，原本有一段關於新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普高爾夫球度假村會議的描述，但這段內容在初版之前遭到刪除。

初稿寫道，梅杜斯回憶錄編輯與發行人在貝明斯特川普辦公室開會時，看到一份戰爭計畫的機密文件被隨手放在沙發上。

知情人士說，梅杜斯向特別檢察官調查團隊坦承，主動要求出版商將這段內容刪除，引免惹禍上身，因為內容直指川普持有機密檔案。梅杜斯也向調查人員說，要求書商刪除段落之前，不曾與川普有過討論。

報導指出，對於大批機密檔案從白宮被帶到海湖莊園，梅杜斯也採取畫清界線的立場。

消息人士說，梅杜斯對調查人員說，並沒有參與機密文件從白宮打包裝箱的過程，也不曾看到川普親自打包機密文件，不知道川普從白宮帶走了任何政府資料。

對於史密斯的「密件門」調查，梅杜斯不曾公開評論。

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