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共和黨初選首站愛州民調：川普42% 德桑提斯19%

共和黨初選首站愛州最新民調：川普42% 德桑提斯19%

記者顏伶如／即時報導
前總統川普愛阿華州最新民調大幅領先其他對手。（美聯社）
前總統川普愛阿華州最新民調大幅領先其他對手。（美聯社）

共和黨2024年總統初選首站將於愛阿華州登場，根據「狄蒙紀錄報」(Des Moines Register)、國家廣播公司新聞部(NBC News)、有線電視業者Mediacom最新聯合民調，可能參加共和黨初選投票的選民當中，前總統川普獲得42%支持度，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)支持度19%，南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)以9%支持度排名第三。

這項最新聯合民調顯示，川普雖然今年以來遭到四件犯罪起訴，但在愛州初選的支持度仍超過德桑提斯一倍多。

受訪者被問到「以下哪位共和黨員是投票選總統時的第一人選？」，統計顯示川普以42%支持度在這項調查中稱霸，領先以19%位居第二名的德桑提斯足足23%。史考特支持度則有9%。

前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)與前副總統潘斯(Mike Pence)支持度均為6%，前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)支持度5%，印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)支持度4%。

這項聯合民調是在8月13日至17日之間進行，針對406名可能參加共和黨2024年初選投票的愛阿華州選民完成調查，統計正負誤差在4.9%之內。

將川普列位第一選擇、第二選擇以及認真考慮人選的受訪選民共有63%，將德桑提斯列為第一選擇、第二選擇以及認真考慮人選的受訪選民則有61%。

愛阿華州初選將於2024年1月15日投票，有14名參選人參加角逐。然而，影響最後初選結果的變數仍多。

統計顯示，將川普列為第一選擇的共和黨選民當中，有52%坦承有可能被說服改投其他人選，另外40%則說投票心意已決。

至於投票時如何選擇人選，65%受訪者說重點在於挑選與自己觀點相同的候選人，另外有29%受訪者則說，找到足以贏過拜登總統的人選才是最重要的。

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