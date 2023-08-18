大學招生廢平權 孟昭文：亞裔淪棋子、替罪羊

聯邦眾議員孟昭文談到高院裁決大學平權措施時，說明亞裔的處境。(記者劉梓祁／攝影)

聯邦最高法院6月裁定公私立大學「平權 措施」(Affirmative Action)違憲，各大學院校不得再以種族為考量因素審核入學申請，紐約國會議員孟昭文 曾因反對裁決的立場而受到華人社區及各方激辯，18日她對本報強調，從華人的長遠利益及教育領域的系統問題來考慮，高院裁決破壞校園多樣化，她認為並不會使亞裔 學生增加，而真正獲益的是既得利益的後代。

最高院6月裁定哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學將族裔納入招生政策違憲，宣告採用近半世紀的「平權措施」作法錯誤，引起社會激辯。代表紐約華人社區法拉盛的國會眾議員孟昭文當時發聲明表示對裁決的反對，她指，這將對高等教育機構的多樣化以及整體學習環境，都將產生毀滅性的影響。

她所代表的國會第6選區包含眾多華人居民，其中有許多反對「平權措施」，因此有人對其觀點表示失望或不可接受，孟昭文18日接受本報專訪時再談此事，表示自己關心於華人的長遠利益及教育領域的系統問題，儘管當下不被理解，但相信未來會證明其觀點有深遠考量。

孟昭文指，事實證明取消平權措施不一定能幫助更多亞裔生進入名校，何況目前有些大學已針對最高院裁決做出調整，如鼓勵學生在自傳文中談論種族，反而加重族裔的招生考慮分量；她認為，在如此的連鎖變化之下，對亞裔學子進入名校的幫助實則不大，且數據也不會出現明顯變化。

孟昭文表示，以最早取消招生平權措施的密西根大學為例，這些年來並沒有使亞裔學生明顯增加，反而會令白人學生增多，和非裔學生數量減少。2006年，密西根大學禁止平權措施招生錄取政策，但在後來的15年間，安娜堡密西根大學的非洲裔本科生錄取人數占比，從7%降至4%，不增反降，亞裔生比例沒有明顯增加。

她還說，亞裔學生在此案中被當作「棋子」和「替罪羊」，而真正獲益的則是既得利益的後代。她解釋，除了都會中的明星高中的非裔學生比例偏低外，還有許多精英高中內白人學生占比最多，非裔數量則常為個位；但在平權措施的討論中，往往被提及的卻是亞裔學子，有意忽視了非裔的升學障礙和白人依賴的「傳承入學」制度。