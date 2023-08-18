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高度突變的新冠BA.2.86毒株 悄悄在美現蹤

記者張聲肇、編譯俞仲慈／即時報導
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）
最新的新冠變種病毒BA.2.86已在美國出現病例，CDC表示正在密切監視。（路透）

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，在丹麥和以色列陸續檢測到新冠病毒最新變種BA.2.86毒株已悄悄流入美國，CDC將進一步密切追蹤，釐清病毒譜系，但目前防疫規定仍維持不變。

波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)流行病學家布朗斯坦(John Brownstein)表示：「變種株具有一定程度適應性，能夠散播並可能躲過免疫系統造成感染，但我們尚不知道其嚴重程度。」

休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist Hospital)微生物診療部醫學主任隆恩(S. Wesley Long)告訴「路透」，這個新變種株從目前最流行的XBB.1.5變種突變36次而來，公衛界正密切觀察，它是否比其他新冠病毒變種株更能躲過疫苗或感染產生的抗體。

美國廣播公司新聞網(ABC News)18日報導，CDC發言人說：「根據現有證據，尚不清楚BA.2.86對公眾健康帶來何種風險，或是超過目前流行的其他變種株譜系所見之風險。」但強調：「科學家們現在正努力了解從病例新發現的(BA.2.86)譜系，獲得更多訊息後，會和美國民眾分享。」

世界衛生組織(WHO)17日稍早在社群平台X(原Twitter)發文表示，根據實驗室數據，BA.2.86總共有30多個突變，遠超過目前主流的其他變種株，因此已將BA.2.86列為「受監控的變種株」。

根據「全球共享流感數據倡議組織」(GISAID)統計，今年7月24日在丹麥首次發現BA.2.86，然後是以色列，隨後8月份在密西根州發現，累計已有四個病例。

布朗斯坦(John Brownstein)表示：「我認為科學家們最擔心的是突變數量以及在三大洲發現四個序列。」隆恩也說，「我最擔心的是，它會造成比最近幾波感染案例激增更嚴重的感染，」因此，他建議民眾接種疫苗補強針，「這有助你對抗新冠病毒。」

根據CDC最新統計，國內感染新冠病毒住院人數持續增加，截至8月5日前，單周住院人數從9026人增至1萬320人，增幅14.3%，儘管兩位數的增幅看似驚人，但國內染疫住院人數仍遠低於過去疫情高峰期。

舊金山加州大學(University of California, San Francisco)傳染病專家陳子平(Peter Chin-Hong)表示：「因為大家已經接觸過許多不同種類的新冠病毒及其變種株，加上施打疫苗和過去的染疫，因此人體免疫系統已經從各個不同面向了解新冠病毒諸多特徵，因此即使散播開來，也不太可能導致一波重大疫情。」

因此CDC也在社群平台X發文表示：「隨著我們對BA.2.86有更多了解，CDC對於公眾的新冠防疫建議，仍保持不變。」

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