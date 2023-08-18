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南加4級颶風 可能會降下相當於一年以上的雨量

記者胡玉立／即時報導
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)
颶風喜萊莉預計20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，可能會在加州、內華達州和亞利桑納州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量。(路透)

颶風喜萊莉(Hurricane Hilary)罕見地將於20日起至下周侵襲美國西南部和加州部分地區，很可能在加州、內華達和亞利桑納這三州部分地區傾倒相當於一年以上的降雨量，引發加州發布有史以來第一次熱帶風暴警報；這也是南加州首次發布級別最高的四級颶風威脅。

國家颶風中心表示，南加州部分地區18日首次發布熱帶風暴警報；範圍從加州/墨西哥邊境延伸到橘郡/洛杉磯郡交界線。這個周末整個南加州都處於洪水警戒，當局呼籲居民為潛在洪水做好準備。

預計強降雨將從19日開始影響美國西南部地區並持續至下周初，20日和21日可能出現傾盆豪雨。

國家颶風中心表示，四級颶風「喜萊莉」威力強大，18日下午在墨西哥聖盧卡斯(Cabo San Lucas)以南約360哩處肆虐，持續風速時速145哩，陣風更強。該風暴17日到18日以驚人速度轉強，短短24小時就從熱帶風暴增強為四級颶風；預計19日接近墨西哥下加利福尼亞半島(Baja California peninsula)時，仍將保持為四級。

隨著風暴在接下來幾天內向北移動到美國，維持最強風力將產生多種後果。但颶風路徑的微小偏差，可能會改變對最強降雨和風力的預測。

根據國家海洋局和大氣管理局數據，「喜萊莉」更有可能在墨西哥登陸然後進入加州，但如果它以熱帶風暴在加州登陸，將是近84年來首次在加州登陸的此類風暴。

颶風中心17日晚間表示，下加利福尼亞半島北部和美國西南部地區，尤其是山區，嚴重風力影響威脅繼續增加。

預計颶風「喜萊莉」到達南加州和西南部地區前，威力將大幅減弱，但無論強度如何，風暴都將強化強降雨並增加洪水危險。國家氣象局警告，整個南加州都有可能出現危險巨浪、離岸流和沿海洪水。

加州南部和內華達州可能會降雨3至5吋，個別地區降雨量可達10吋。

加州 颶風 南加

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