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美日韓重申台海和平重要性 關切北京在南海挑釁作為

記者張文馨／華盛頓即時報導
美日韓領導人18日在大衛營舉行峰會。圖為拜登總統(中)、日本首相岸田文雄(右)、南韓總統尹錫悅(左)在新聞發布會上發表談話。美聯社
美日韓領導人18日在大衛營舉行峰會。圖為拜登總統(中)、日本首相岸田文雄(右)、南韓總統尹錫悅(左)在新聞發布會上發表談話。美聯社

美日韓18日發表大衛營峰會聯合聲明，建構三方協商機制，承諾在面對攸關集體利益與安全的威脅時，要迅速協調應對行動，不過這未達北約的集體防禦層次，各國仍保持採取行動的自由權利；此外，峰會延續去年會談成果，重申台海和平穩定是國際社會安全與繁榮的不可或缺要素，呼籲和平解決兩岸歧見。

總統拜登、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅在華府近郊的大衛營舉行雙邊及三邊會談，共識強化在安全、印太、經濟與科技，和公衛的合作；安全合作領域包含聯合軍演、情報共享，以及飛彈防禦合作；三國強化的安全合作包含要應對北韓的飛彈與網路威脅。

拜登在分別對日韓領導人的雙邊會談，以及三方聯合記者會中，都主動提及關切台海和平穩定；三國重申台灣海峽和平穩定的重要性，台海和平是國際社會安全和繁榮不可或缺的要素；三國對台灣的基本立場不變，呼籲和平解決兩岸歧見。

相較去年11月美日韓領導人在東亞高峰會（EAS）場邊舉行三邊峰會，這是美日韓首次單獨舉行三方峰會；拜登表示，美國的對兩國的承諾堅定如鐵，他希望團結三方的意願從一開始就沒變過，感謝兩國總統頂住國內壓力，來到大衛營所展現的政治勇氣。

三國領導人說，美日韓峰會將每年舉行繼續下去，國安團隊成員也會每年舉行三方會談。

白宮另外發布一項「美日韓三方協商承諾」文件，三國承諾在面對攸關集體利益與安全的區域挑戰、挑釁和威脅時，要迅速協調應對行動。

不過，這未達北約的集體防禦條約層次，文件闡明：「各國保留採取妥適行動已維持安全利益或主權的自由權利，這項承諾不會取代或傷害美國對日本與韓國的雙邊防禦條約。」

尹錫悅表示，任何針對美日韓其中之一的挑戰或攻擊，將啟動三方安全架構的決策程序。

紐約時報報導，美韓今年4月在華府宣布，若北韓動武，美韓會協調軍事反應，在動用核武前，華府會與南韓諮商；但身為唯一一個被動用核武的國家，日本已言明拒絕參與。

根據聯合聲明，協商意在分享訊息、合作通訊，並協調應對行動，最終會強化三邊溝通機制以促進定期且及時的溝通；除了過去已有的雙邊外長與防長對話外，三國國安顧問、外交部長和國防部長每年至少會談一次。

此外，美日韓將啟動三邊印太對話，協調美日韓的印太政策做法，並持續找出可以共同行動的領域；美日韓表示，將堅定維護區域安全，強化印太區域往來，並促進共同繁榮。

聯合聲明關切中國在南海為遂行非法海事主張所進行的危險與挑釁作為，三國強烈反對任何在印太水域片面改變現狀的作為，也堅定反對軍事化作為，以及透過海事船隻實施危險行動。

三國領導人重申，將依據聯合國安理會決議，促進朝鮮半島無核化；三國承諾協調應對北韓的核武及飛彈試射行動，充分落實對北韓的制裁。

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