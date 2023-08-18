美日韓峰會將發表三方公約 合作範圍留詮釋空間

美日韓峰會將在大衛營（Camp David）舉行。圖為總統拜登出發前往大衛營。（路透）

美日韓領袖峰會將在美國舉行，預期將發表強化三方合作的協議公約，擴大合作範圍但並不以義務強制規定，在台灣海峽等敏感議題上留下外交詮釋空間。

南韓 國家安保室長金泰孝在美國華府舉行的簡報會上向媒體表示，美日韓三國領袖將在會中通過「三方協議公約」（Commitment to Consult），內容包括面對區域共同威脅時的緊密溝通及有效因應方案。

南韓總統辦公室先前透露，將在美國馬里蘭州大衛營（Camp David）舉行的美日韓峰會將發表兩份聯合聲明，另有一份協議仍在討論，因此未公開相關內容。

根據韓方說明，這次峰會預計將發表大衛營原則（Camp David Principles）、大衛營精神（Spirit of Camp David）及三方協約等三份文件，分別說明在經濟規範、尖端技術、氣候變遷 等國際議題的因應合作，具體磋商組織創設與擴張遏制力、聯合軍演、經濟合作等方案，以及面對共同威脅時可即刻交換情報、協調工作的協議合作方案。

南韓聯合新聞通訊社引述韓方官員報導，三方協議內容包括面臨區域內外威脅、挑戰因素等具體挑釁時，若三方認為與己身利益直接相關，將進行情報交換、協商因應方案，適用通商紛爭、北韓飛彈威脅、嚴重海上挑釁行為、經濟或資安威脅等多樣範圍。

但官員也說明，內容並未使用「義務」（duty）字眼。韓媒Asia Today指出，這表示這項協約不同於「同盟」關係，雖然協約範圍可能因涵蓋敏感的台海問題而引發中方反彈，但不具強制性的這項政治性協約為南韓政府留下外交上的詮釋空間，得以不過度涉入印太地區紛爭之中。

不過，韓聯社指出，美國官員就峰會相關消息說明時表示，三國領袖將在會中約定，無論美日韓任何一方發生會影響安保的狀況或危機，三方都有義務協商，看來更看重這次協約的承諾。

南韓總統尹錫悅美國時間17日已抵美，並與美國總統拜登 （Joe Biden）通話，兩人與日本首相岸田文雄18日預定進行美日韓三方峰會，以及美韓、美日、日韓等雙邊峰會，這也是美日韓三國領袖首次特地為三方峰會聚首。