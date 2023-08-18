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推翻大選結果案 川普請求聯邦法院延至2026年開庭

記者顏伶如／即時報導
川普發送簽名MAGA帽。（美聯社）
川普發送簽名MAGA帽。（美聯社）

前總統川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴，原本檢方建議法院於2024年1月初開審，但川普辯護律師以資料龐大、準備時間需要數年為由，請求法院將開庭日期延至2026年4月。

川普辯護律師辛格爾(Gregory Singer)17日向華府特區美國聯邦區域法院法官坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)遞交16頁陳情書指出，如果依照檢方建議在2024年1月2日開審，勢必出現草率行事的問題，觸犯川普受到美國憲法保護的權利。

陳情書中指出，檢方指控川普犯罪的資料相當龐大，在建議開審的時間之前，被告辯護律師團根本來不及處理；檢方建議陪審團遴選日期為12月11日，檢方提供證據資料非常可觀，律師團等於一天要看完9萬9762頁文件才來得及。

辛格爾在陳情書中寫道，由於川普還有其他訴訟案件要面對，審判必須公平公正，不應倉促裁決，基於正當法律程序(due process)以及律師權原則，「被告有權獲得適當時間為自己辯護」。

辛格爾也指出，此案應該等到2024年秋季以後才開審的原因還包括，這是史無前例的起訴案，前任總統遭控在執政期間犯罪，目前則是主要政黨的參選人，正在參加選舉行程，「這起案件除了複雜與不尋常之外，還是未知的領域(terra incognita)。」

影音：一州焦點

聯邦特別檢察官史密斯(Jack Smith)以四項聯邦重罪罪名起訴川普，包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。川普3日在法院過堂時，對所有罪名均提出無罪抗辯。

裘特康先前表示，28日舉行庭訊聽證時將宣布開審日期。

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