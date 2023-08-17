美日韓峰會「如何提及台灣」 中國高度關注

意義特殊的美日韓峰會將於本周末在馬里蘭州大衛營舉行。圖為拜登總統、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，5月21日在日本廣島G7峰會會晤。(美聯社)

美日韓領袖峰會18日舉行，有分析指出，北京對這次會議保持高度警惕，擔心會打造出一個「亞洲小北約」威脅中國安全，中方也特別關注如何談台灣議題。不過，南韓 專家說，日韓互信不足，即使達成安全合作機制，體質也很脆弱。

日韓都與美國簽訂雙邊共同防禦條約，但目前並無三邊安全機制。華盛頓希望日韓能加強合作，更有效地應對大陸。遼寧大學美國與東亞研究院教授呂超認為，可能的領袖定期會晤機制和軍事方面固定合作機制，相當於組成了一個事實上三方軍事聯盟。

呂超說，中方對這次峰會保持高度警惕，特別是如何提及台灣，「如果他們在峰會上公開提出台灣問題，將被視為對中國的嚴重挑釁、對亞太地區穩定邁出的危險一步」。

北韓問題預計會是這次峰會的主要議題，但觀察家說，北京最關心的可能是這次峰會發表的聯合聲明如何講述台灣問題。

美國一名不願透露姓名的官員表示，聯合聲明將包含維護台海和平穩定的一般性意見，但具體措辭估計要到最後ㄧ刻才能協商確定。

另一個問題是即使達成美日韓安全機制，也可能很脆弱。華盛頓郵報報導，日韓關係經常因歷史問題陷入緊張，南韓總統尹錫悅和日本 首相岸田支持度都偏低，明年尹錫悅的政黨若無法在國會大選過半，可能阻礙他和日本合作的努力。

首爾智庫峨山政策研究院研究員崔恩美說，南韓大眾對日本仍有疑慮，日韓軍方互信也不足，「日韓軍事合作，南韓民眾在情緒上很難接受」。她指出，美國希望日韓安全合作提升到準聯盟層級，但「如果太急躁可能引發雙方反彈」。

另一個變數是美國前總統川普 。川普一直質疑盟邦價值，他在任時並不熱中維持與韓日的關係，而川普明年有可能當選。