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野火來襲警報未響 夏威夷官員：啟動反而「更危險」

中央社／夏威夷拉海納16日即時報導
夏威夷茂宜緊急事故應變首長出面捍衛上周爆發致命野火時未啟動警報器向民眾示警的決定，稱當地警報器是為海嘯而設，響鈴恐反而誤導民眾往大火方向跑。(美聯社)
夏威夷茂宜緊急事故應變首長出面捍衛上周爆發致命野火時未啟動警報器向民眾示警的決定，稱當地警報器是為海嘯而設，響鈴恐反而誤導民眾往大火方向跑。(美聯社)

夏威夷茂宜緊急事故應變首長今天出面捍衛上周爆發致命野火時未啟動警報器向民眾示警的決定，稱當地警報器是為海嘯而設，響鈴恐反而誤導民眾往大火方向跑。

路透社報導，夏威夷茂宜島（Maui）本月8日的草原大火，從一個火山底部斜坡延燒至濱海旅遊城鎮拉海納（Lahaina），造成至少110人喪生並摧毀約2200棟建築物。

鑒於外界質疑當天若啟動警報器是否能拯救性命，茂宜郡緊急事故管理局（Maui County Emergency Management Agency）首長安達雅（Herman Andaya）今天向媒體表示，夏威夷的警報器是用來警告民眾有海嘯，啟動警報器或許會導致民眾反往險處方向跑。

記者會期間，媒體因追問政府大火因應作為而不時出現火爆場警。安達雅說：「民眾所受的訓練是，警報器響起時應往高處跑。」

他表示「當晚若啟動警報器，我們擔心民眾會往auka跑。若真是這樣，就是朝大火的方向而去」Mauka是夏威夷語「山上」的意思。

安達雅表示，茂宜島因此改以仰賴兩個不同的警示系統，一個是手機簡訊，另一則是透過電視和收音機廣播緊急消息。

安達雅還說，由於警報器架設位置大多在沿岸地區，就算響了也無法對高處民眾發揮作用。

法新社報導，茂宜緊急事故管理局負責掌管當地80個警報器組成的網絡，針對在大火威脅拉海納1萬2000多名居民時未啟動警報器的決定，安達雅表示不後悔。

夏威夷州長葛林（Josh Green）上周已指示針對這起悲劇的前因、當下和後果展開調查，盼從中汲取教訓。

夏威夷州 茂宜島

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