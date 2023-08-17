AIT主席羅森柏格：美國對台灣強化自我防衛有堅定承諾

副總統賴清德過境舊金山參加僑宴，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格也到場參與。（記者丘采薇／攝影）

副總統賴清德出訪巴拉圭，今晚過境舊金山 參加僑宴，美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格也到場參加。羅森柏格致詞時強調，台灣對美國維持全球和平穩定至關重要，包括台海。美國對台灣強化自我防衛有堅定承諾。

羅森柏格表示，很榮幸今天在這裡會晤賴清德及在場所有貴賓，今年稍早在洛杉磯及紐約也有幸在蔡英文總統過境時見到當地台美人社群。

羅森柏格表示，台灣與舊金山有長久友誼，50年來，台灣城市與舊金山有姐妹市關係，迄今台灣與灣區經貿等關係更緊密。今天在加州有14郡與台灣各地有姐妹關係，在灣區的各位領袖，對美國社會貢獻居功厥偉，也幫助台美關係躍進。

羅森柏格表示，台美夥伴關係奠基於一中政策，是基於台灣關係法、三公報及六項保證。過去5個月，作為AIT主席，她有第一手加深台美關係經驗，特別是經貿及科技。她曾訪問台灣，對台灣夜市、平溪、高雄及美麗台南等印象深刻，他也希望台美經貿、教育及科技等各領域合作持續成長，包括「台美21世紀貿易倡議」首批協定6月於華府AIT總部簽署。

羅森柏格說，另一個重要合作領域是高科技合作及投資 ，有關談判都在進行。美國晶片法讓更多台企來美投資，美國也投資台灣，如近期有兩筆投資，分別是美商Cadence及Lam Reseqrch有1億美元的投資。另外台美在教育合作、人員交流也卓有進展，如5月有幸接待台灣訪團。

羅森柏格也說，台灣對美國維持全球和平穩定至關重要，包括台海。美國對台灣強化自我防衛有堅定承諾。