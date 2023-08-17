前陸戰隊員在俄被控間諜罪 布林肯通話：保持信心

前美國海軍陸戰隊員魏倫。（美聯社）

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，16日國務卿布林肯 （Antony Blinken）與因間諜 罪在俄服刑的前美國海軍陸戰隊員魏倫(Paul Whelan)通電話。與此同時，魏倫家人希望美政府能盡快採取確保其獲釋的切實行動。

據知情人士消息，布林肯希望魏倫「繼續保持信心」，並保證美國政府正盡一切努力盡快使其回家。

這是布林肯4年來第二次與正在服刑的魏倫直接通話。

在這次通話發生之際，保羅的家人稱，希望美國政府幫助保羅獲釋的切實行動能夠更快地進行。

保羅的哥哥大衛魏倫表示，家人已經開始接受這樣的事實：保羅可能需要服完16年的監禁。

據媒體介紹，魏倫曾在美國海軍陸戰隊服役，持有美國、英國、加拿大和愛爾蘭護照。2018年12月28日他在莫斯科一家酒店被捕。當時，他與一名俄羅斯 熟人見面，對方給他一個硬碟。魏倫說，他赴俄參加朋友婚禮，以為硬碟存有度假照片。俄聯邦安全局指控魏倫從事間諜活動，稱硬碟內有機密信息，魏倫「被抓現行」。

莫斯科一家法院2020年6月裁定魏倫間諜罪名成立，判處他16年監禁。魏倫隨後決定不上訴，期望經由美俄「換囚」獲釋。但近來美俄雙方「換囚」名單中都沒有包含他，他曾不滿自己被「丟下」。

另據俄衛星通訊社17日消息，俄羅斯駐美大使安東諾夫說，「俄羅斯支持讓所有在美國監獄被關押的俄羅斯公民盡快回國。對我們來說這是絕對優先事項。」

安東諾夫還說，美國媒體關於俄羅斯疑似對被關押在美國的同胞回國不感興趣的炒作是不可接受的。

同時，據其稱，俄羅斯要求美國停止在第三國「獵捕」俄羅斯人的做法。