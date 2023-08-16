我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

中國若對台動武 民調：半數美國人支持軍援台灣

中央社華盛頓15日綜合外電報導
圖為台灣軍方進行漢光演習。(本報資料照片)
圖為台灣軍方進行漢光演習。(本報資料照片)

美國一項最新民調顯示，民眾支持對中國商品提高關稅，並且認為美國必須針對來自中國的軍事威脅加強準備。若中國對台灣發動攻擊，約半數美國民眾支持華府軍援台灣。

路透報導，昨天、今天進行的路透/易普索（Reuters/Ipsos）民調結果顯示，美、中關係處在數十年最低檔之際，美國民眾對於中國的全球影響力深感憂慮。

約66%受訪者表示，明年總統大選時，他們更可能力挺「支持向中國加徵額外進口關稅」的候選人。

同樣有高達66%受訪者同意美國「必須對中國軍事威脅提升準備」，其中民主黨、共和黨籍受訪者支持此一論述的比例分別為58%、81%。

儘管如此，一旦中國武力犯台，支持部署美軍防衛台灣的美國民眾只佔38%，這凸顯出美國總統針對中國所涉衝突尋求軍事干預時所面臨的政治局限。

雖有半數受訪者支持向台灣提供軍事裝備，以嚇阻中國可能的攻擊，但42%美國民眾反對部署美軍防衛台灣，有20%受訪者則針對這個問題回答「不知道」。

根據這項民調，對中國抱持負面看法的受訪者比例為75%，對中國領導人習近平至少持稍微負面看法者更高達84%；約65%受訪者認為中國政府正試圖影響明年美國大選。

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）曾表示，習近平已下令解放軍就2027年之前侵台進行準備，不過這未必代表他真的會這麼做。

民調結果也凸顯兩黨對中國的疑慮。這有助解釋何以角逐共和黨總統提名的候選人在對中立場上日益鬥志昂揚。

近月來，共和黨內渴望角逐大位者對中國的攻訐可說無日無之，包括前總統川普、佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）、川普任內曾任駐聯合國大使的海理（Nikki Haley）。各個候選人都試圖說服選民，自己才是槓上美國地緣政治仇敵的不二人選。

共有1005名成人參與這項全國線上民調，其中民主、共和黨籍人士分別有443、346人。

民調 共和黨 習近平

上一則

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

下一則

中國對美國進口商品加徵報復性關稅 WTO裁定違規

延伸閱讀

美國：俄若與北韓達成武器交易 將違反聯合國決議

美國：俄若與北韓達成武器交易 將違反聯合國決議
「這項法案」使綠能投資湧向美國 歐盟看不到車尾燈

「這項法案」使綠能投資湧向美國 歐盟看不到車尾燈
財富縮水 美國百萬富翁少了170萬人 1.7萬人也跌出億萬富翁列車

財富縮水 美國百萬富翁少了170萬人 1.7萬人也跌出億萬富翁列車
葉倫：通膨削減法一周年大豐收 增強美國經濟機會與韌性

葉倫：通膨削減法一周年大豐收 增強美國經濟機會與韌性

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57
中華民國副總統賴清德過境美國，美方沒有破格接待，盡力避免區域局勢動盪。圖為解放軍南昌艦在去年10月與俄羅斯舉行聯合軍演。（中新社）

新聞眼／美不破格接待賴清德 中讓子彈飛一會兒

2023-08-12 05:23

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」