夏威夷野火累計101人罹難 州長警告最終可能翻倍

茂宜島野火將一座城鎮化為灰燼，州長葛林表示最後罹難人數可能會是目前的2到3倍。（Getty Images）

夏威夷茂宜島 野火將一座城鎮化為灰燼，州長葛林說，罹難人數今天破百，累計101人。與此同時，一個移動太平間團隊抵達災區，協助夏威夷官員辨識罹難者遺體。

綜合法新社與美聯社報導，夏威夷野火奪去的性命在過去數天緩慢增加，今天又多2人，葛林（Josh Green）證實：「現在有101人喪命…我們為蒙受這樣的損失感到心痛。」

茂宜島（Maui）上的拉海納鎮（Lahaina）曾為風景如畫的旅遊景點，如今在野火肆虐下化為灰燼，救難人員帶著受過訓練的犬隻在廢墟中尋找遺體。葛林說，目前已搜索完超過1/4的災區。

葛林一再警告，這場悲劇的最終罹難人數還會更多，夏威夷人要先做好心理準備，最後人數可能會是目前的2到3倍。

夏威夷上周爆發的野火造成上百人死亡，已是美國超過一世紀以來最致命的野火。

衛生及公共服務部 （US Department of Health and Human Services）負責因應事務的副助理部長強納森．葛林（Jonathan Greene）說，部內派出一支由驗屍官、病理學家和技術人員組成的團隊，並提供檢查台、X光等設備來辨識罹難者並處理遺體。

他說：「這會是一場非常、非常艱鉅的任務…由於罹難者很多，保持耐心十分重要。」

官員說，已採集41名有親屬失蹤的人的去氧核醣核酸（DNA）樣本。目前僅辨識出4名罹難者身分。