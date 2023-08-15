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美日韓峰會劍指北京？ 拜登政府：沒理由視為挑釁

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（路透）
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（路透）

美日韓領導人18日將舉行峰會，拜登政府指目的在強化三方合作，不點名針對中國大陸或北韓；學者點出，由於外部環境的不穩定，讓三方認為有必要鞏固關係。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）15日與日韓外長通話，為周五峰會作準備；布林肯表示，當前正是區域和國際社會面對地緣政治競爭、氣候危機、俄羅斯進犯烏克蘭以及核武挑釁的時刻，美日韓強化往來，有助於實現共享的自由開放印太願景。

這是2015年來，首次有外國領導人被邀請到大衛營參與峰會，更是三國首次舉行獨立峰會，不像過去在國際論壇的場邊舉行峰會。

布林肯表示，日韓是美國在區域乃至全球的重要盟友，強化三邊合作至關重要，有助促進和平穩定，進一步推進和完成朝鮮半島無核化的目標。

布林肯說，三位領導人將討論並強化在一系列優先議題的合作，從國防與經濟安全到人道援助，從公衛到新興科技。

布林肯只說強化合作應對地緣政治競爭，不直接點名針對特定國家，無論是中國大陸或北韓。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）說，拜登政府持續負責任地管理美中競爭，美國不要求其他國家在美中之間選邊站，而是讓各國可以自由選擇夥伴關係和區域願景。

美國籌辦美日韓峰會之前，中國大陸與俄羅斯的海軍上月在日本海舉行軍事演習，北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）15日交換信函，強調朝俄將發展長期戰略關係。

巴特爾表示，美國持續密切關注中俄越發緊密的關係以及他們採取的行動，但這些發展與美中追求溝通管道暢通一事並非零和，美國會持續妥適追求這些目標。

巴特爾呼籲北京，沒有理由視這次峰會為挑釁或任何煽動緊張情勢的步驟，這是為了深化夥伴關係與合作。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深副會長車維德（Victor Cha）表示，隨著外部環境的變化，美日韓的安全更佳緊密相連，這不是政治話術，而是在實際的軍事行動上；他舉例，若台海發生變局，美日迫切需要南韓在朝鮮半島嚇阻機會主義者的侵略。

車維德分析，這次峰會將在國防安全與經濟安全達成若干成果，不過應不會上升到北約組織公約第5條集體防禦的等級，指攻擊一個視同攻擊全體，美國多次警告以此警告俄羅斯不得攻擊北約領土。

CSIS日本專案主任約翰史東（Chris Johnstone）也認為，會議成果應不會達到集體防禦條約的強度，但這是確保三國就現有進展取得制度化的步驟，讓未來的國家領導人更難放棄現在的進展。

約翰史東說，尹錫悅致力修復對日本的關係，還沒有取得南韓的多數支持；日本民眾對於日韓關係的緩和能持續多久，也還存疑；下一任南韓總統就可能扭轉局勢。

布林肯 俄羅斯 日本

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