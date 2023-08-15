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川普遭起訴民調反攀升 狂撒募款訊息賺飽競選資金

中央社華盛頓15日綜合外電報導
前總統川普被起訴後，反募得大筆競選經費及民調躍升。(Getty Images)
前總統川普被起訴後，反募得大筆競選經費及民調躍升。(Getty Images)

每當前總統川普遭到起訴，都能讓他募得大筆競選經費及民調躍升。從今年3月以來的4次例子皆是如此，包括最新一例，他遭到喬治亞州檢方指控試圖推翻2020年總統大選結果。

法新社報導，川普（Donald Trump）的法律麻煩不但沒讓他的形象受損，現在反而帶給他值錢的政治資本。因為在美國，要能勝利入主白宮，得花費數以十億計美元。

現年77歲的川普甚至在喬治亞州檢方正式將他起訴的前一天，於13日對支持者廣發電子郵件，邀請他們用「銀彈」進行反擊。

川普在信中寫道：「（現任總統）拜登（Joe Biden）的司法部正試圖要把我關在牢裡一輩子！」他請求「愛國」同胞捐款24至1000美元，讓他能代表共和黨角逐明年總統大選。「我們的共和國正命懸一線，美國現在就需要你。」

川普從最早在紐約州遭到刑事起訴開始，就對支持者發送大量這類內容的簡訊和電郵，且一貫用煽動性言詞加料。

在川普口中，對他的刑事起訴都是「獵巫」，民主黨籍總統拜登則是一位「不正直」的「低劣獨裁統治」領導人，而拜登政府上下正在密謀「消滅他們最主要的對手」。

這套策略至今無往不利。川普3月因為豔星「風暴女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費案遭到起訴後，他的競選團隊宣布，在短短24小時內募到逾400萬美元。

到了6月，川普因涉嫌在卸任總統時不當處理機密文件，而在佛羅里達州聯邦法院遭到起訴，成為美國首位在任或卸任總統面臨聯邦起訴。當時他的團隊宣稱，消息傳出後收到近700萬美元募款。

成千上萬民眾會響應川普的捐款號召，顯示這位地產大亨對他的保守派基本盤選民有多大影響力。

例如根據公開的競選捐款資料，60多歲的新罕布什爾州（New Hampshire）退休男子伍德（Jim Wood）自川普第一次被起訴後已捐給他近400美元。伍德深信川普是被政治迫害，「就算他坐牢，我還是會繼續捐錢給他」。

同樣情況也反映在川普的民調。根據民調資料彙整網站「真清晰政治」（RealClearPolitics.com）的數據，自從川普因封口費案遭到起訴後，他在共和黨的總統候選人競賽中支持率大增了9個百分點。

川普本月稍早便表示：「每次他們對我起訴，我的民調數字就上升。我們需要更多起訴，就能讓這場選舉勝負已定。」

川普 民調 拜登

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