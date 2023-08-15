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美前國安官員：賴清德修正立場 華府舒心

中央社東京15日專電
台副總統賴清德(中)參加巴拉圭總統就職典禮，他此番過境美國，受到矚目。(美聯社)
台副總統賴清德(中)參加巴拉圭總統就職典禮，他此番過境美國，受到矚目。(美聯社)

喬治城大學研究員、前白宮國安會官員韋德寧接受日媒專訪時表示，台灣副總統賴清德過去曾發表讓人認為是台獨支持者的言論，但他已修正立場，並與過去言論保持距離，華府人士對此感到比較舒心。

日媒高度關注賴清德出訪巴拉圭並過境美國一事，朝日新聞電子版今天刊載專訪韋德寧（Dennis Wilder）的報導指出，台灣高官出訪並過境美國，這幾十年來都如此。

朝日新聞記者問到中國批評賴清德是「台獨派」，美國看法如何，韋德寧說，賴清德過去曾做出讓人認為是支持台獨的發言，但他現在已修正立場，要與過去的言論保持距離，這讓華府人士感到比較舒心。因為美國一貫的立場就是不支持台獨，認為不論哪一方（台灣或中國）都不應該片面改變現狀。

韋德寧表示，台灣執政黨民進黨內部有所謂的「淺綠」與「深綠」，看法大不同。淺綠派支持台獨，但認為台灣現狀已獨立，沒必要再更進一步有動作；而深綠派則認為台灣應明確做出進一步的動作，在國際上被承認是一個獨立的主權國家。

曾在前總統小布希政府擔任國安會官員的韋德寧表示，小布希政府與當時陳水扁政府之間曾相處不睦。前總統陳水扁有關台獨的動向為兩岸關係及台美關係帶來很大的困難。

他說，華府很關注若賴清德就任總統將採取淺綠或如陳水扁般的深綠立場；台灣如果朝獨立方向走，將無助於區域和平與安全。

對於拜登政府與台灣總統蔡英文政府的關係良好，韋德寧指出，蔡英文是非常賢明的領導人，不挑釁，與中國保持距離。蔡英文還推動台灣軍隊現代化，讓中國難以對台施以軍事壓力。蔡英文不僅是台灣，也是世界上民主主義的擁護者，面對俄羅斯侵略烏克蘭的國際問題，蔡英文的態度受到美國高度肯定。

關於中國認為美國對台軍售是在支持台獨，韋德寧指出，中國明知美國的立場，但中國卻不誠實。他認為，美國的領導階層還是有必要反覆對中國說明美國不支持台獨的立場。

韋德寧指出，美國對台灣軍售，中國感到不滿，但這並未違反美中兩國過去的協議。中國正在台灣周邊實施威脅性的飛行、航行，強化軍事行動，這違反美中協議的精神。挑起問題的是中國，美國是針對中國的行徑做出因應。

在兩岸關係上，韋德寧認為目前尚未到中國將犯台的急迫狀態，還有時間解決問題。他期待美國加強產能，儘早提供台灣更多武器。

對於明年台灣總統大選是否影響美中關係，韋德寧認為，不論誰當選台灣總統，端視這位新總統要如何處理兩岸關係。

他認為，中國政府應該非常關注明年5月台灣新總統的就職演說，台灣新總統的發言很可能對台灣局勢的穩定造成重大影響。

賴清德 蔡英文 小布希

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