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川普準備反擊 下周將舉辦大型記者會回應喬州起訴

記者顏伶如／即時報導
川普將於21日在高爾夫球度假村舉辦大型記者會。(Getty Images)
川普將於21日在高爾夫球度假村舉辦大型記者會。(Getty Images)

前總統川普15日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文宣布，8月21日上午11時將於新澤西州貝明斯特(Bedminster)高爾夫球度假村舉辦大型記者會，回應喬治亞州對於推翻2020年喬州選舉結果的起訴。

川普在貼文中說，律師團屆時將在記者會公布調查結果，提供「龐大、複雜、詳細且無法反駁的報告」，證明2020年喬治亞州總統大選確實出現舞弊，因此起訴罪名應予撤銷。

喬州富爾頓郡(Fulton County)大陪審團14日晚間通過起訴川普，罪名包括違反喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、密謀偽造、申報假資料等。

川普與遭到大陪審團起訴的另外18名被告預計8月25日在喬州過堂。富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)說，預計到時候川普等被告將會到案。

檢察官在長達98頁的起訴書中，列舉川普在2020年11月3日大選落敗之後的所作所為；起訴書中總共列出41項重罪罪名，川普遭到其中13項罪名起訴。

川普 喬州 喬治亞州

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