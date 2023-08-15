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除了川普…喬州另外起訴的18人還有誰？

記者顏伶如／即時報導
前總統川普涉嫌推翻2020年喬州選舉結果而遭大陪審團起訴，還有18人同時列為被告。(Getty Images)
前總統川普涉嫌推翻2020年喬州選舉結果而遭大陪審團起訴，還有18人同時列為被告。(Getty Images)

前總統川普涉嫌推翻2020年喬州選舉結果而遭大陪審團起訴，還有18人同時列為被告。川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)與川普同樣面臨13項罪名，亞特蘭大律師史密斯(Ray S. Smith III)遭控12項罪名。前任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、川普競選團隊律師珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)、前司法部官員克拉克(Jeffrey Clark)則各有兩項罪名。

朱利安尼15日凌晨發表聲明表示，對於川普以及勇於挑戰執政黨的任何人來說，起訴目的就是「陷害」。

朱利安尼遭控罪名包括違反喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違背公務員誓詞、提供不實陳述、密謀冒領公職官員、密謀偽造、密謀提交不實文件等。

喬州科菲郡(Coffee County)共和黨部主委凱西‧拉瑟姆(Cathy Latham)遭到11項罪名起訴，律師契里(Robert Cheeley)則有10項起訴。

梅杜斯起訴罪名為違反喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」、教唆公職人員違背公務員誓詞。根據喬州檢察官調查，2020年選後，梅杜斯經常幫川普安排與喬州官員通電話，並參與電話討論，打電話對象包括被川普施壓必須「找出足夠選票」的喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)。

起訴書指出，伊士曼為川普設計推翻選舉結果的法律策略，打算從國會確認選舉人票程序下手。伊士曼與朱利安尼2020年12月曾與喬州州參議員見面，要求協助註銷喬州選舉結果。

川普陣營最早提出「冒牌選舉人」構想的便是切斯布羅，遭到7項罪名起訴。先前接到陪審團傳票時，切斯布羅以律師─委託人保密特權(attorney-client privilege)為由拒絕作證，但其實從未向川普競選團隊支薪。

其他遭7項罪名起訴的還有：川普競選團隊訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)、喬州共和黨黨部前任財務主席史提爾(Shawn Still)、川普選舉助理羅曼(Mike Roman)、科菲郡選務主管漢普頓(Misty Hampton)、共和黨推派的2020年大選監票員(poll watcher)哈爾(Scott Hall)。

芝加哥郊區牧師李伊(Stephen Cliffgard Lee)遭3項罪名起訴，「黑人挺川聲音」(Black Voices for Trump)執行主任佛洛伊德(Harrison Floyd)與國會說客庫提(Trevian Kutti)則各有兩項起訴。

川普 喬州 共和黨

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