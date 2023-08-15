賴清德：巴國新任總統承諾與台灣維持邦交 深化關係

台副總統賴清德（中右紫色領帶者）以總統特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，當地時間15日上午與各國政要一同出席觀禮。（中央社）

副總統賴清德 今天出席巴拉圭僑宴，他說，已會晤巴拉圭新任總統潘尼亞，潘尼亞強調所率領的政府一定與民主的中華民國 台灣持續維持邦交 ，也希望跟台灣進一步深化合作關係。

賴清德12日至18日以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，此行共計7天6夜，去程過境紐約，回程過境舊金山。

特使團上午從紐約飛抵巴拉圭，隨即展開一連串行程。賴清德分別會晤將卸任的巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）及新任總統潘尼亞，並午宴巴拉圭國會暨參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）。賴清德期盼台巴兩國合作能得到巴拉圭參眾兩院支持，讓兩國邦誼越來越穩固，合作計畫越來越深入。

晚間，賴清德與300多名來自巴西、阿根廷、智利、美國、加拿大僑胞餐敘。駐巴拉圭大使韓志正說，賴清德親臨巴拉圭，展現政府對南美洲外交戰略地位邦交國的重視，提振駐外人員士氣，強化僑胞對政府向心力。

賴清德致詞時感謝僑胞雖然人在南美洲，但心一直在台灣，不管大小事情，只要台灣有需要，出錢出力幫忙，特別是疫情期間，協助當地防疫，讓世界看到台灣，也讓世界看到台灣有能力貢獻國際社會。

賴清德說，台灣在國際的參與，受到區域霸權影響，蔡英文總統也希望代表團利用巴拉圭新任總統就職典禮，自信與國際領袖交流，並與各國代表團使節會晤，讓國際社會進一步了解台灣對民主、自由、人權價值堅持，台灣人溫暖善良、願意善盡地球村責任，也願意在國際情勢複雜狀況下，在印太地區盡最大力量維持和平穩定。

他說，今天僑胞在機場歡迎，飛機還沒有降落，在天空中就可以看到大家揮舞國旗歡迎，那種心情非常振奮，「好像是在他鄉遇故知，又好像沒有離開國家一樣」，非常溫暖。

賴清德說，他上午分別拜會阿布鐸、潘尼亞。阿布鐸是非常傑出的領袖，在國際上支持台灣，阿布鐸並堅定認為，巴拉圭應該跟中華民國維持友好的邦交關係，這不是因為彼此利益交換，而是因為巴拉圭共和國與中華民國台灣共同享有民主、自由、人權的價值。

賴清德提到，潘尼亞特別強調所率領的政府一定與民主的中華民國台灣持續維持邦交，也希望跟台灣進一步深化合作關係；雙方探討各項合作計畫，他深信未來邦誼一定更鞏固、合作關係一定更深入；他向僑胞喊話，只要團結，國際會看到台灣的實力。