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川普等18人遭喬州起訴 密謀推翻2020大選

記者顏伶如／即時報導
川普不理會法官的命令，發文抨擊法官。（歐新社）
川普不理會法官的命令，發文抨擊法官。（歐新社）

根據14日晚11時最新消息指出，前總統川普與其他18人已正式被喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)大陪審團起訴，被控涉嫌推翻拜登2020大選在喬治亞州的選舉結果。

華盛頓郵報等多家媒體導指，富爾頓檢方14日晚已公開起訴書。被起訴的人有前總統川普、私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、前白宮幕僚長麥杜斯(Mark Meadows)、競選律師伊斯曼(John Eastman)、切塞布羅(Kenneth Chesebro)等多人。這是川普第四度被聯邦與州的大陪審團起訴，也是朱利安尼、麥杜斯等人首次被起訴。

喬州富爾頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)兩年多來調查前總統川普及盟友涉嫌企圖推翻2020年喬州敗選結果，一般預料起訴書即將公布。主審法官富爾頓郡高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)14日晚間簽署陪審團決議書。根據媒體報導，大陪審團通過共計10項起訴。

富爾頓郡法院書記官亞歷山大(Che Alexander)14日晚間對媒體證實，陪審團做出10項起訴罪名決議，但拒絕透露被告名單。陪審團決議書經過麥克伯尼簽字之後，已送達法院書記官辦公室，稍後公開起訴書。

亞特蘭大獨立記者契迪(George Chidi)14日晚間對有線電視新聞網(CNN)表示，仍在等候赴大陪審團作證。契迪在推特發文寫道，陪審團針對既有證據展開討論，檢方告知或許不再需要他的證詞。

共和黨籍前任喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)原訂15日作證，但提前一天完成。鄧肯結束作證後對媒體說，現場氣氛「非常嚴肅」、「很緊張」。

CNN報導，威利斯計畫僅花一、兩天時間對大陪審團提交調查證據。

就在大陪審團正在聆聽檢方提交證據的同時，喬州法院網站14日突然貼出列舉川普遭控罪名的文件，但檔案很快就被下架。路透(Reuters)報導，根據文件內容，川普觸犯喬州勒索法、密謀提供不實陳述、唆使公職官員違法公務員誓詞。

威利斯辦公室發言人說，有關起訴內容曝光的報導並不正確，但拒絕進一步澄清。

川普辯護律師團則批評檢方調查行動有失公允。

調查初期，威利斯曾說，辦公室團隊對可能犯罪展開大規模究責，包括教唆選舉詐騙、對州政府及地方政府做出不實陳述、密謀犯罪、勒索、違反公務員誓詞、參與選舉相關威脅等。

CNN報導，威利斯打算援引喬州州法針對組織犯罪的「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)舉證多名被告密謀犯罪。

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