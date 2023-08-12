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美派內政部長赴巴拉圭 賴清德無緣再會賀錦麗

美派內政部長赴巴拉圭 賴清德無緣再會賀錦麗

中央社華盛頓12日專電
美方代表團將由內政部長哈蘭（Deb Haaland）率領，參加巴拉圭新任總統就職典禮。（美聯社）
美方代表團將由內政部長哈蘭（Deb Haaland）率領，參加巴拉圭新任總統就職典禮。（美聯社）

台灣副總統賴清德啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並將過境美國。美國總統拜登今天指派內政部長哈蘭率團出席這項盛會，讓賴清德無緣再次與美國副總統賀錦麗同框。

賴清德今天正式啟程前往巴拉圭，參加新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、副總統阿里亞納（Pedro Alliana，另譯：亞力安納）就職典禮。訪團預計18日返台，期間過境紐約與舊金山。

拜登（Joe Biden）今天也宣布美方代表團將由哈蘭（Deb Haaland）率領，美國駐巴拉圭大使奧斯特菲爾德（Marc Ostfield）、聯邦眾議員杜瑞絲（Norma Torres）等人也將出席盛會。

賴清德去年年初代表政府出席宏都拉斯新任總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）就職典禮時，與賀錦麗（Kamala Harris）同坐第一排，兩人曾短暫寒暄致意，是台美副總統首次在國際場合自然互動。

賴清德今天在登機前表示，會與理念相同的國家會晤，讓國際了解台灣是堅持民主自由和人權的國家，及為維護印太和平所做的努力。

美國國務院發言人昨天以背景說明方式回覆中央社郵件詢問時表示，台灣高階官員過境美國符合長期慣例、美國與台灣非官方關係，以及美國的一個中國政策，這一政策不變。賴清德的過境符合副總統過境慣例。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7月17日在國務院發表談話時曾表示，考量飛行距離，過境為依循慣例作法；過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。

不過，針對中國將在賴清德過境美國期間進行軍事演習一事，美國國務院並未回應。

在賴清德出訪前夕，中國海事局宣布，自北京時間12日中午至14日下午，將在東海軍事演習。

賴清德 國務院 拜登

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