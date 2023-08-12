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CNBC：美對中祭出新投資禁令 汲取與俄相處教訓

中央社倫敦11日綜合外電報導
美國9日對中國祭出新的投資禁令，禁止諸如AI、量子通訊等機敏領域對中投資。圖為總統拜登。（美聯社）
美國9日對中國祭出新的投資禁令，禁止諸如AI、量子通訊等機敏領域對中投資。圖為總統拜登。（美聯社）

美國9日對中國祭出新的投資禁令，禁止諸如AI、量子通訊等機敏領域對中投資。分析圈表示，這顯示西方可能已從先前與俄國相處汲取國家安全方面的教訓。

美國CNBC新聞網引述分析人士指出，美國相關作為是著眼與北京之間關於台灣的緊張局勢日益升高，因為台海爆發戰爭帶來的後果將「難以想像」。

美國總統拜登表示，這項將於明年生效的最新行政命令，目的是為確保中國軍隊不會從美國技術和資金受益，特別是在「對抗美國與盟國能力」的領域。

類似舉措被稱為是世界兩大經濟體美中之間「脫鉤」但美方偏向形容為「去風險」。

烏克蘭經濟安全委員會（Economic Security Council of Ukraine）顧問于成柯（Olena Yurchenko）表示，「這些關於脫鉤的先發制人思維—諸如將製造業和製造設施從中國轉移到印度—都是著眼於未來潛在的衝突。日後當衝突發生在台灣時，就會覺得今天的設限有先見之明。」

于成柯是在美國宣布對中國的禁令前接受CNBC訪問，她表示台灣面臨的風險規模「難以想像」。

美國擺明他們目的就是要消除來自中國的風險。俄羅斯入侵烏克蘭後，全球緊張局勢日益加劇，拜登政府在過去幾個月加強各種措施的力道。

密切關注地緣政治和國際關係的于成柯表示，事件發生時間並非巧合，「這是西方政府試圖從與俄羅斯打交道的經驗中吸取的長期教訓」。

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員里巴科娃（Elina Ribakova）表示，中國正密切注意西方對俄羅斯的態度。中國向來被認為是提供俄軍西方技術的主要中介。

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