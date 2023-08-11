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美日韓欲牽制中國北韓 3國峰會及軍演將每年舉行

中央社東京11日專電
美國駐日大使伊曼紐。資料照片。（美聯社）
美國駐日大使伊曼紐。資料照片。（美聯社）

美日韓3國高峰會預定8月18日在美國舉行，峰會的聯合聲明將明載未來3國峰會每年舉行。此外，日本自衛隊也將與美韓軍隊每年實施聯合演訓，目的在於牽制中國與北韓

日本讀賣新聞報導，美駐日大使伊曼紐（Rahm Emanuel）10日接受讀賣新聞等媒體採訪時，做上述表示。

美日韓峰會由總統拜登主辦，將在華府近郊大衛營（Camp David）舉行。日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅將出席。

這是這3位領袖首度非出席國際會議，以獨立型態參與的3國峰會，這也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營招待外國領袖，希望藉機對外展現美、日、韓3國擁有很強的信賴關係。

這次的美日韓3國峰會將確認今後每年舉辦，以加強合作推動「自由開放的印度太平洋」。3國峰會結束後將發表聯合聲明，並考慮訂定「大衛營原則」，目前3國政府還在協商此事。

伊曼紐表示，這將是開啟新頁，美日韓3國將團結在共同的原則下，展現關注自由開放的印太地區的決心。

預料，3國峰會後發表的聯合聲明將明載日本自衛隊與美韓軍隊將定期舉行聯合演訓。此外，也將記載對於北韓的彈道飛彈相關情資，3國將早日開始即時共享。

讀賣報導指出，美日韓去年9月為因應北韓發射潛射彈道飛彈（SLBM），在日本海實施反潛聯合軍演。日本自衛隊與美軍隨時都可舉行聯合演訓，但美日韓3國並未定期實施演訓。在北韓頻頻發射彈道飛彈的情況下，美日韓3國加強軍事連結，有助於強化嚇阻力及應對能力。

美日韓3國高峰會後的聯合聲明也將記載經濟安全保障、3國在尖端技術等領域的合作等。鑑於中國增強霸權主義行動，美日韓3國將同意強化重要物資的供應鏈以及因應可能發生的經濟威脅。

日本 北韓 彈道飛彈

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