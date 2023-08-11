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曼欽2024年挑戰拜登又一跡象：不出席白宮慶祝活動

記者顏伶如／即時報導
曼欽可能以第三黨身分角逐2024年大選，讓拜登連任面臨變數。(路透)
曼欽可能以第三黨身分角逐2024年大選，讓拜登連任面臨變數。(路透)

國家廣播公司(NBC)11日報導，「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)8月16日將屆滿立法周年，白宮計畫為拜登總統舉辦大型慶祝活動，但民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)確定不會出席，再次透露曼欽可能在2024年大選挑戰拜登。

內容包括健康、對抗氣候變遷等項目支出的「降低通膨法案」，曼欽曾經積極參與法案推動過程。報導指出，立法屆滿周年的白宮慶祝活動，曼欽確定將缺席，由此可見身為保守派民主黨員的曼欽與拜登政府之間的關係緊張。

曼欽可能以第三黨身分角逐2024年大選，讓拜登連任面臨變數。西維吉尼亞州是共和黨居多數的深紅州，曼欽近來展現越來越明顯與白宮保持距離的獨立自主，引起輿論討論。曼欽10日接受西維州廣播電台專訪時說，頗長時間都在認真考慮退黨，成為無黨籍。

國家廣播公司報導，兩名消息人士透露，曼欽本月稍早與拜登重要幕僚、白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)在參院暑期休會後共進晚餐時，曾經討論到休會結束之後，曼欽回到參院上班有何打算。

報導指出，白宮密切注意曼欽一舉一動，深怕出現意外狀況，芮契提則是白宮西廂與曼欽溝通的主要管道。消息人士說，芮契提與曼欽共進晚餐的目的，是要確保萬一曼欽做出任何公開宣布，不會讓拜登措手不及。

曼欽先前發表聲明，稱讚「降低通膨法案」是數十年來國會通過最具歷史意義的法案之一，對西維州帶來重要影響，但聲明中同時表示，會持續抵抗拜登政府企圖操弄法規，犧牲能源安全與會計穩定，只為了推動激進的對抗氣候變遷政策。

曼欽 拜登 白宮

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