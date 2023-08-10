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伊朗與美國談換囚協議 5名美籍囚犯改軟禁

中央社／德黑蘭10日電

伊朗國營媒體今天報導，依照與美國的換囚協議，伊朗已將五名美國籍囚犯轉出首都德黑蘭的伊文監獄（Evin prison）。白宮則表示，為這五人改成軟禁感到振奮，但再三要求讓他們完全自由。

綜合法新社與路透社報導，官方伊朗通訊社（IRNA）引述知情人士指出：「基於這項協議，在美國的伊朗籍囚犯，將與五名在伊朗的美國籍囚犯交換。」

美國消息人士稍早也說，51歲商人納馬濟（Siamak Namazi）、58歲商人沙吉（Emad Shargi），以及67歲環保人士塔赫巴茲（Morad Tahbaz）等美籍囚犯，還有未公布身分的第四名美國人，都被從伊文監獄送往某處住宅。

消息人士說，本案討論到的第五名美國人幾周前已改為居家軟禁，身分未對外公開。

這些被關押的美國人都是伊朗裔，但伊朗不承認雙重國籍。

伊朗通訊社報導，伊朗駐聯合國使節團證實相關消息。

報導並提到，與美國的協議包括釋出伊朗在南韓被凍結的60億美元，以及「在伊拉克貿易銀行（TBI）內的大量伊朗資金」；同時歐洲一家銀行也已展開釋出伊朗資金的程序。

伊朗通訊社引述知情人士報導：「換囚會等到釋出的資金都存入伊朗請求的帳號後才進行。」

美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）今天說：「雖然這是令人振奮的一步，這些美國公民…打從一開始就不應該被拘留。」

「當然，在他們全部回到美國以前，我們不會停下腳步。」

伊朗 白宮 監獄

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