我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗解放軍現代化 拜登禁對中投資科技3領域

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

對抗解放軍現代化 拜登禁止對中投資敏感科技3領域

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國拜登政府限制投資中國某些先進產業。圖為總統拜登8日簽署公告，指定大峽谷周遭大片原住民聖地為保護區。（美聯社）
美國拜登政府限制投資中國某些先進產業。圖為總統拜登8日簽署公告，指定大峽谷周遭大片原住民聖地為保護區。（美聯社）

總統拜登9日簽署行政命令，禁止美國投資中國的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域，以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國家安全。

拜登政府資深官員形容，這是針對性措施，以「小院高牆」的方式來解決中國大陸構成的國安威脅，目的在降低美國對中國的風險，而非經濟脫鉤；「這是國安行動，而非經濟措施。」

拜登致函國會議長表示，中國全力發展敏感科技及產品，攸關該國的軍事、情報、偵察和軟體應用能力；北京還透過研究與開發，透過獲取和轉移世界的尖端科技來降低民用和軍用技術的界線，以達成軍事領域的目標，包含開發複雜的武器系統與破解密碼等。

拜登表示，中國在軍事、情報、偵察和軟體應用能力的進展，對美國國安構成獨特且空前的威脅，而某些美國投資有加劇這項威脅的風險。

行政命令以受關注國家來代稱中國、香港和澳門。

拜登政府臚列半導體、量子和AI領域，禁止美國投資中國或要求通報，涉及範圍包含私募股權、創業投資、合資投資和綠地投資，但不包含被動投資；針對禁止投資或需要通報，財政部將提出明確指示，新規定明年生效。

另一名資深官員表示，之所以針對私募股權和風險投資，問題不在美國資金投入中國大陸，而是透過私募股權和風險投資可以將中國企業引介給美國其他的科技公司與專家，這才是拜登政府要防範的。

行政命令政府部門與國會和公眾溝通，也要求國務卿布林肯（Antony Blinken）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），就中國推動國安技術與產品所構成的風險，與盟友夥伴商討。

一名資深官員表示，美國與盟國夥伴廣泛討論過此議題，財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問北京時，也向中國官員說明這是要確保美國國家安全；歐盟各國正在討論投資審查，日本官員告訴英國金融時報，不考慮調整對中國投資限制。

此外，金融時報報導，拜登政府正在考慮擴大去年10月出口至中國的半導體製造禁令，在在對正在恢復溝通的美中關係投下變數。

投資 拜登 北京

上一則

加拿大批中議員莊文浩 淪為微信假消息攻擊目標

延伸閱讀

路透：白宮將公布細節 阻美企投資中國敏感科技

路透：白宮將公布細節 阻美企投資中國敏感科技
美半導體製造補貼太誘人 商務部：已有460多家企業提出申請

美半導體製造補貼太誘人 商務部：已有460多家企業提出申請
克魯曼：俄烏戰爭、極端氣候、新冠疫情 讓當前生鮮果菜變貴

克魯曼：俄烏戰爭、極端氣候、新冠疫情 讓當前生鮮果菜變貴
卡債增加之際學貸恢復償還 持卡人臨大考驗

卡債增加之際學貸恢復償還 持卡人臨大考驗

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

2023-08-03 09:09

超人氣

更多 >
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」