對抗解放軍現代化 拜登禁止對中投資敏感科技3領域

美國拜登政府限制投資中國某些先進產業。圖為總統拜登8日簽署公告，指定大峽谷周遭大片原住民聖地為保護區。（美聯社）

總統拜登 9日簽署行政命令，禁止美國投資 中國的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域，以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國家安全。

拜登政府資深官員形容，這是針對性措施，以「小院高牆」的方式來解決中國大陸構成的國安威脅，目的在降低美國對中國的風險，而非經濟脫鉤；「這是國安行動，而非經濟措施。」

拜登致函國會議長表示，中國全力發展敏感科技及產品，攸關該國的軍事、情報、偵察和軟體應用能力；北京 還透過研究與開發，透過獲取和轉移世界的尖端科技來降低民用和軍用技術的界線，以達成軍事領域的目標，包含開發複雜的武器系統與破解密碼等。

拜登表示，中國在軍事、情報、偵察和軟體應用能力的進展，對美國國安構成獨特且空前的威脅，而某些美國投資有加劇這項威脅的風險。

行政命令以受關注國家來代稱中國、香港和澳門。

拜登政府臚列半導體、量子和AI領域，禁止美國投資中國或要求通報，涉及範圍包含私募股權、創業投資、合資投資和綠地投資，但不包含被動投資；針對禁止投資或需要通報，財政部將提出明確指示，新規定明年生效。

另一名資深官員表示，之所以針對私募股權和風險投資，問題不在美國資金投入中國大陸，而是透過私募股權和風險投資可以將中國企業引介給美國其他的科技公司與專家，這才是拜登政府要防範的。

行政命令政府部門與國會和公眾溝通，也要求國務卿布林肯（Antony Blinken）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），就中國推動國安技術與產品所構成的風險，與盟友夥伴商討。

一名資深官員表示，美國與盟國夥伴廣泛討論過此議題，財政部長葉倫（Janet Yellen）訪問北京時，也向中國官員說明這是要確保美國國家安全；歐盟各國正在討論投資審查，日本官員告訴英國金融時報，不考慮調整對中國投資限制。

此外，金融時報報導，拜登政府正在考慮擴大去年10月出口至中國的半導體製造禁令，在在對正在恢復溝通的美中關係投下變數。