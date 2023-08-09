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因立場不同…又有一民主黨籍檢察官被德桑提斯停職

記者顏伶如／即時報導
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(路透)
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(路透)

正在角逐共和黨2024年總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)9日宣布，主管奧蘭多轄區的佛州檢察官沃雷爾(Monique Worrell)因為「怠忽職守、能力不足」，姑息暴力犯罪且拒絕起訴某些罪行，已經遭到停職。

紐約時報9日報導分析，這是德桑提斯因為政治立場不同，第二次下令民主黨籍檢察官停職。負責坦帕(Tampa)轄區的佛州檢察官華倫(Andrew Warren)，由於參加批評佛州墮胎法令的聲明連署，2022年8月遭到德桑提斯停職。

沃雷爾負責轄區包括橘郡(Organge County)及奧西奧拉郡(Osceola County)。德桑提斯以沃雷爾調查的三起案件為例指控縱容犯罪份子。其中一起案例為兩名奧蘭多警察遭到一名男子開槍。

華倫去年遭到停職之後，德桑提斯面臨龐大抗議聲浪。佛州北區美國聯邦區域法院(District Court for the Northern District of Florida)法官辛克爾(Robert Hinkle)今年稍早在裁決中指出，德桑提斯的停職處分侵犯華倫的言論自由。

華倫直到現在都還沒有復職，德桑提斯則在幾乎每一場選舉造勢活動的演說中，都會提到華倫停職一事。

德桑提斯9日在塔拉哈西(Tallahassee)指出，沃雷爾辦公室對於槍枝、毒品走私犯罪都避免求處強制最低量刑，對於青少年罪犯則避開以重罪起訴或坐牢，遇到兒童色情犯罪只提出少數起訴，同意讓某些罪犯的定罪紀錄不列入前科。

德桑提斯說，檢察官有權決定是否起訴案件，但沃雷爾的行為卻是濫權，等於讓佛州某些州法因此變得無效。

紐約時報報導，沃雷爾與華倫都是自由派億萬富豪、民主黨重量級金主索羅斯(George Soros)旗下團體支持的檢察官。

德桑提斯 華倫 佛州

上一則

紐時：俄亥俄州修憲公投證明墮胎權可能改變選舉結果

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