碧桂園財政問題惡化 華爾街日報：恐多一塊骨牌倒下

碧桂園近期陷入信心危機，大陸房地產可能又多一塊骨牌倒下。（取自微博）

中國房企巨頭碧桂園傳出未能支付兩筆美元債票息，內部人士坦言，碧桂園受近期銷售額與再融資環境持續惡化，加上各類資金監管的影響，公司帳面可動用資金持續減少，出現階段性流動壓力。

華爾街 日報報導，碧桂園近期陷入信心危機，中國房地產 可能又多一塊骨牌倒下。

財聯社報導，對於7日兩筆未付美元債息，碧桂園方面回覆「仍處在30天付息寬限期內，碧桂園正在積極優化資金安排，努力保障債權人的合法權益。」

過去一周，碧桂園股票和債券 價格均大幅下跌，碧桂園還傳出取消配股計畫。該公司2024年1月到期美元債券的交易價格跌至其名目價值的25%，6月中旬該比率為81%。華爾街日報報導稱，對中國房地產企業而言，最痛苦時刻或許還未到來。

中國房地產市場持續低迷，碧桂園會否成為另一塊倒下的骨牌備受關注。圖為福州市區一處興建中的住宅項目。 （中新社）

每日經濟新聞指出，碧桂園多檔中國境內債7日走低，其中「21碧地01」盤中成交價較前收盤價跌超過33%，臨時停牌，其他項目債券也有8％至12%不等跌幅。

針對近期市場各種傳聞，碧桂園地產7日公告，提前兌付「20碧地02」未回售債券的本息，該債券發行金額人民幣13.6億元(約1.8億美元)，似乎有意向市場傳達該公司資金依然充足。

碧桂園表示，自2021年以來，行業持續低迷，多重不利因素疊加，導致行業銷售持續下滑，公開市場融資失效，行業步入了前所未有的困難時期，公司一直在堅守，卻難言曙光。2022年交付房屋數量總和接近70萬套，公司預計今年還要交付70萬套房屋，上半年已順利完成27.8萬套的交付任務，交付量繼續穩居行業第一，且不存在逾期未交付的情況。

中國房地產市場持續低迷。市調機構克而瑞的數據顯示，中國百強房企7月的合約銷售額年減33%。今年1至7月，這些開發商的銷售總額年減5%。其中，碧桂園7月的銷售額年減60%，降幅令人震驚。

碧桂園今年將有近20億美元的債券到期或有資格提前贖回。但如果銷售額未能拉升，代表能用於償債與完成項目的現金將受影響。

中國官方近期已接連推出多項措施希望能提振房地產市場，包括降低購房門檻等等。中指研究院統計，2023年以來，已有百餘城發布房地產調控政策超過300次，目前市場多關注一線城市會否放鬆限購等措施，以提振房市銷售。華爾街日報指出，北京當局想迅速扭轉市場形勢，又不催生另一場房地產泡沫，恐怕不是一件容易的事。