我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完全天然 藍莓外皮的白粉代表「新鮮」

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

中國網信辦擬提人臉識別新規 可分析種族、社會階層

中央社台北8日電
圖為北京天壇公園公廁內一部使用人臉識別技術的廁紙機。(美聯社)
圖為北京天壇公園公廁內一部使用人臉識別技術的廁紙機。(美聯社)

中國國家網信辦正擬定有關使用人臉認識技術的新規，當中提到使用該技術時應獲得個人同意，不過，在維護國家安全及公共安全下，可用該技術來分析種族、民族及社會階層等個人敏感訊息。

中國國家網信辦今天發布「人臉識別技術應用安全管理規定（試行）」公開徵求意見稿，當中提到只有在具有特定目的和充分必要性，並採取嚴格保護措施的情形下，才可使用人臉識別技術處理人臉訊息。

若在實現相同目的或達到同等業務要求，而有其他非生物特徵識別技術可使用時，應當優先選擇非生物特徵識別技術。

意見稿又提到，除了法律、行政法規規定不需取得個人同意外，使用人臉識別技術處理人臉訊息都應取得個人同意。

意見稿又提到有關使用人臉識別技術的場所，如物業服務企業不得將使用人臉識別技術驗證個人身份作為出入物業的唯一方式，若民眾不同意通過人臉訊息進行身份驗證，物業服務管理人應提供其他合理、便捷的身份驗證方式。

旅館客房、公共浴室、更衣室、衛生間及其他可能侵害他人隱私的場所，不得安裝圖像採集、個人身份識別設備。

在公共場所安裝圖象採集或個人身分識別設備，所收集的訊息只能用於維護公共安全。

在公共場所、經營場所使用人臉識別技術遠距離、無感式辨識特定自然人，應是維護國家安全、公共安全或緊急情況下所必需，並由個人主動提出。相關服務應限定在最少必要的時間、地點或人群範圍內。

意見稿同時指出，任何組織或個人不得利用人臉識別技術分析個人種族、民族、宗教信仰、健康狀況、社會階層等敏感個人訊息，不過，為維護國家安全、公共安全、緊急情況或取得當事人同意下除外。

在公共場所使用人臉識別技術，或儲存超過1萬人人臉訊息的人臉識別技術使用者，應在30個工作天內向所屬地市級以上網信部門備案。

人臉辨識技術是中國官方重要監控手段。官媒中央電視台多年前曾報導，全國最少有2000多萬個擁有監控功能的攝影鏡頭，這些「天網工程」是由圖象採集、傳輸、控制、顯示和控制軟體等設備組成，對固定區域進行24小時監控和記錄。

紐約時報曾報導，中國的人臉辨識監控系統範圍擴大，監控操作更精密，甚至可以辨識特定族群。維吾爾族人就疑似成為鎖定目標，被加強監控。

除了官方監控之用，在中國，人臉辨識也已進入商業等各種領域。

人臉識別 紐約時報 隱私

上一則

喬州調查川普干預選舉接近結案 前任副州長收到傳票

延伸閱讀

屋崙犯罪率激增 高於加州其他城市

屋崙犯罪率激增 高於加州其他城市
商業地產貸款 呈停滯狀態

商業地產貸款 呈停滯狀態
連13漲 洛縣房產總值破2兆 房市疲軟恐到明年

連13漲 洛縣房產總值破2兆 房市疲軟恐到明年
屋崙犯罪飆升 全國有色人種協進會公開信籲：進入緊急狀態

屋崙犯罪飆升 全國有色人種協進會公開信籲：進入緊急狀態

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪
李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光

李小龍舊愛驚傳已去世 昔各自劈腿不倫 床笫細節大曝光
傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%

傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%