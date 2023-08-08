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喬州調查川普干預選舉接近結案 前任副州長收到傳票

記者顏伶如／即時報導
喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)。(美聯社)
喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)。(美聯社)

兩年多以來，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)調查前總統川普企圖非法介入喬州2020年大選，調查行動進入收尾階段。根據媒體報導，威利斯近日可能宣布起訴川普。共和黨籍喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)7日晚間透露，已經收到向大陪審團作證的傳票

鄧肯7日晚間在推特發文表示，已經受到向大陪審團作證的傳票。他指出：「對於釐清真相的這起調查，我將會根據我知道的事實持續分享。」

2020年時，鄧肯為喬州州參議會議長，川普前任私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)曾出席宣傳2020年選舉陰謀論的一場喬州州參議會聽證會。朱利安尼之前已經收到富爾頓郡檢察官的調查通知。

威利斯曾說，9月1日左右將做出起訴宣布。她在7月底也曾對當地媒體表示，已經完成調查任務。她說：「我們已經努力了兩年半，如今一切都準備好了。」

目前擔任有線電視新聞網(CNN)時事評論員的鄧肯，7日接受CNN資深主播布利茲特爾(Wolf Blitzer)訪問時說：「我們國家絕對不能重蹈覆轍。」

鄧肯也說：「我當然希望相同事情絕對不要再次發生於我的故鄉喬治亞州，許多善心人士被搞得生活大亂，很多人變得身敗名裂。」

美國廣播公司(ABC)報導，鄧肯證實已收到傳票，但不願說明作證時間為何。

對於富爾頓郡檢方的調查，川普始終強調清白。

喬州 川普 傳票

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