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川普發文「你對付我，我也會對付你」 檢方申請保護令

川普發文「你對付我，我也會對付你」 檢方申請保護令

編譯潘勛／綜合5日電
前總統川普第三度被起訴後，於4日晚在社媒發文，稱「你對付我，我也會對付你」，顯然要報復任何指控他的人，司法部5日要求聯邦華府地區法官介入(美聯社)
前總統川普第三度被起訴後，於4日晚在社媒發文，稱「你對付我，我也會對付你」，顯然要報復任何指控他的人，司法部5日要求聯邦華府地區法官介入(美聯社)

意圖推翻2020總統大選結果而被檢方提控起訴的前總統川普，因4日在社媒發文稱「你對付我，我也會對付你」，顯然要報復任何指控他的人，司法部5日要求聯邦華府地方法官介入；檢方4日晚去函要求主審法官裘特康(Tanya Chutkan)對檢方所提的指控川普案證據，簽發保護令，法官要求川普律師團隊7日下午前回應檢方要求，川普律師團要求延長，遭法官拒絕，重申川普必須遵守7日最後期限，作出回應。

美聯社5日報導，檢方要求法官頒布保護令，指在本案「特別重要」，因為川普4日稍早在自創社群媒平台「真實社群」(Truth Social)貼文，談到「證人、法官、檢察官，以及在未來法律訴訟對付他的人」。川普以大寫字母寫道，「假如你對付我，我也會對付你」。專家指此一推文頗具恐嚇意味。

特別檢察官則在4日立即要求裘特康法官頒發保護令，保護特檢官史密斯(Jack Smith)指控川普意圖推翻2020年選舉敗選結果、阻擋政權和平轉移一案的相關證據。檢方依法要把手上所掌握的不利被告川普的證據，在審前提供給川普的辯護律師。但川普有可能利用得到的證據，散發對自己有利的內容，包括推文在內。特檢官史密斯因而主審法官申請保護相關證據不得外洩的保護令要求。

這條命令與「封口令」不同，限制的標的，是川普與其律師團隊不得公開分享本案的資訊。

法官裘特康5日給川普律師團隊的命令，是截至7日下午5時要回應檢方要求。

川普團隊則立即以書面提出要求，欲把回應的截止時間延長到10日，理由在需要更多討論時間，他們還要求法官就此舉行聽證。檢方矢言要加速審理，川普法律團隊指出，川普已有所準備。

裘特康5日晚間迅速駁回被告川普延期的要求，重申必須遵守7日的最後期限。

聯邦檢方表示已準備就緒，會把「可觀」證據提供川普法律團隊，「其中很多牽及敏感、機密資訊」。

聯邦檢方向法官表示，假如川普開始貼出大陪審團的證據謄本，或其他由司法部提供的本案證據，將會製造「寒蟬效應給證人，或不利地影響到本案之司法公平審理」。

聯邦檢方提出的保護令，是想防止川普、川普律師團隊把檢方提供的材料公開給其他人等，只限川普法律團隊、可能的證人、證人的律師，或其他由法院批准的人閱覽。至於「敏感材料」，包括大陪審團的證人證詞，以及透過正式搜索令取得的材料，設限則更嚴格。

川普的發言人以電子郵件發聲明表示，川普的貼文「界定為政治言詞」，是想回應「不老實的特殊利益團體、超級政治行動委員會」。

川普此案的主審法官裘特康以前為助理公設辯護人，經歐巴馬總統任命為聯邦華府地區聯邦法官，對國會暴亂案暴徒向來懲處嚴厲。

聯邦檢方4日要求聯邦地方法官裘特康對指控前總統川普國會暴亂案的證據簽發保護令。圖...
聯邦檢方4日要求聯邦地方法官裘特康對指控前總統川普國會暴亂案的證據簽發保護令。圖為主持調查川普的特別檢察官史密斯。(美聯社)

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