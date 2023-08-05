紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣

美國科技大亨辛漢(右)被揭資助多個非營利組織在全世界推廣中國。圖為他2018年與妻子CODEPINK創辦人Jodie Evans(左)出席活動。(Getty Images)

紐約時報最新調查爆料，中共 全球大外宣活動與現年69歲的美國科技大亨辛漢(Neville Roy Singham)從芝加哥延伸到上海的金融網路，息息相關；在辛漢的網路大筆資助下，多個美國非營利組織在全世界推廣符合中共大外宣的話語論調，捍衛中國。

紐時5日報導，辛漢被視為毫不掩飾其極左政治立場的社會主義大金主，但鮮為人知的是，辛漢與中國政府媒體機構密切合作，並為中國全球宣傳活動提供資金，蛛絲馬跡藏匿在眾多非營利組織和空殼公司中。

紐時的調查釐清這些慈善機構和空殼公司的網路關連，首次揭露辛漢資金來源並記錄他與中國外宣利益關係。

從麻州 智庫Tricontinental到曼哈頓活動場所，從南非政黨到印度和巴西新聞機構，紐時追蹤到數億元資金，這些資金涉及的團體都與辛漢有關；儘管這些團體的進步倡議內容與中國政府對外談話要點相結合，但它們都沒有根據「外國代理人登記法」登記。

紐時報導，包括近年出現的「反冷戰」(No Cold War)組織和美國反戰組織「粉紅代碼」(Code Pink)在內，獲得了與辛漢有關的美國非營利組織至少2億7500萬元捐款贊助。其中，「粉紅代碼」雖曾批評中國人權紀錄，現在卻為中國對待和拘押新疆維吾爾人的作法辯護。

2017年，辛漢與前民主黨政治顧問、Code Pink聯合創始人埃文斯(Jodie Evans)結婚。紀錄顯示，2017年以來，Code Pink捐款約四分之一(逾140萬元)來自與辛漢相關的兩個團體；一是UPS商店非營利組織，一是透過高盛 (Goldman Sachs)提供讓客戶可以捐款的慈善機構。

辛漢目前住在上海，其資金網路下的一家媒體正在製作一檔YouTube節目，其中部分資金由上海市宣傳部門提供；另有兩家媒體正與中國一所大學合作，目的是「向世界傳播中國的聲音」。辛漢7月還親自參加了一個有關在國際上推廣中國共產黨的研討會論壇。

辛漢否認有關他是「任何政黨或政府或其代表成員、為其工作、接受其命令或遵循其指示」的說法。但紐時報導，辛漢和中國宣傳機構之間的界限極為模糊，他與一家中國媒體公司Maku Group共用辦公空間，該公司目標是讓外國人了解「中國在世界舞台創造的奇蹟」。