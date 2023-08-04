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專家：川普示意共謀不得配合檢方 若當選予特赦

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這不是場公平競賽 川普發文呼籲最高法院仲裁起訴案

記者顏伶如／即時報導
川普表示本來要用來競選的費用都都用在訴訟官司上。(Getty Images)
川普表示本來要用來競選的費用都都用在訴訟官司上。(Getty Images)

前總統川普4日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，抱怨捲入多起官司耗費時間與費用，呼籲最高法院介入仲裁(intercede)。

川普4日晚間將出席阿拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)的阿州共和黨黨部晚宴。

川普4日貼文寫道：「我的政治對手用一連串薄弱的官司來攻擊我，包括區域檢察官、司法部長等，讓我在訴訟過程中耗費大量時間與金錢。」

他指出，原本要用在競選廣告與造勢活動的資源，現在變成用在全國各地法院對抗「激進左派惡棍」。

川普在貼文中寫道：「我在所有民調都領先，包括與邪惡老喬相比，但這不是一場公平的競賽，這是選舉干預，最高法院應該介入仲裁。」

川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭特別檢察官以四項聯邦重罪罪名起訴，包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。3日在華府聯邦法院過堂時，川普對所有罪名均辯稱無罪。

「國會山莊報」(The Hill)報導分析，川普遭到犯罪起訴的「封口費」、「密件門」以及推翻大選結果三起案件，目前都在初期審理階段，相關爭議最後可能交由最高法院定奪，但上訴程序要到審理後期才會發生。

川普在2016年大選前透過律師柯恩(Michael Cohen)付錢給緋聞對象丹尼爾斯(Stormy Daniels)以免婚外情曝光的「封口費」案，曼哈頓區域檢察官則對川普提出34項罪名起訴。

川普要求將「封口費」案移交聯邦法院裁決卻遭駁回，爭議目前正由聯邦第二巡迴上訴法院處理。

川普 檢察官 阿拉巴馬州

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