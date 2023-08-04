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法律專家：川普示意共謀不得配合檢方 若當選將予特赦

記者顏伶如／即時報導
川普正在面對訴訟纏身，幾位共謀將在官司中扮演重要角色。(美聯社)
川普正在面對訴訟纏身，幾位共謀將在官司中扮演重要角色。(美聯社)

前總統川普涉嫌推翻大選結果而遭聯邦重罪起訴，起訴書上姓名未曝光的六名共謀(co-conspirators)未來是否轉為檢方證人並作證指控川普，引起輿論關注。今日美國報(USA Today)4日報導，法律專家說川普對共謀釋出誘因，透露當選後將予以特赦，前任眾院調查委員會特別顧問則說，前任白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)未被列在共謀名單是因為早就配合特別檢察官調查。

前任聯邦檢察官芭芭拉‧麥奎德(Barbara McQuade)分析，川普與一些共和黨國會議員均已透露，如果川普贏得2024年大選，上台後將為共謀特赦。她指出，川普與共和黨國會議員釋放訊息，讓共謀有了繼續效忠川普的動機。

她說，已經有被點名的共謀表態繼續效忠川普，或許六人最後全都決定不配合檢方調查。

川普第一次遭國會彈劾時擔任眾院司法委員會特別顧問的艾森(Norm Eisen)指出，六名共謀當中如果有人願意與檢方合作並作證指控川普，對檢察官來說當然具有高度價值，可是六名共謀絕非「不可或缺」(indispensable)的重要地位。

艾森說：「我根據起訴內容研判，檢方早就有了一位主要共謀配合，擔任類似導遊(tour guide)的角色，帶領調查人員探索犯罪計謀，此人就是梅杜斯。」

艾森分析，梅杜斯在國會暴動發生時對事件參與程度之深，幾乎只在川普一人之下，很難想像竟未列在起訴書共謀名單，可見梅杜斯應該是檢方證人。

麥奎德說，很難預測共謀是否會背叛主嫌，被告與辯護律師必須評估定罪風險高低，同時衡量認罪、與檢方合作有何好處。

麥奎德表示，有時候嫌犯對犯罪同夥從頭到尾保持忠心，檢察官除非掌握足以定罪的十足證據，不會輕易起訴，因此特別檢察官史密斯(Jack Smith)並沒有指望必須仰賴六名共謀合作並提供證詞，才足以讓川普定罪。

麥奎德說，從訴訟角度來看，共謀的價值好壞參半，這些人與川普關係密切，可能擁有對檢方非常重要的訊息，但在另一方面，這些人都曾跟川普一起散布選舉謠言，可信度都有問題。

川普 檢察官 眾院

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