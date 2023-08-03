川普若被定罪 共和黨仍有35%鐵粉會再投他

前總統川普3日赴華府出庭，圖為他抵達雷根機場。（美聯社）

路透3日公布的最新民調發現，前總統川普 一旦遭到法院判定有罪，45%的共和黨 員表示這次總統大選將不會投給他，但也有35%的共和黨選民表示仍會支持川普。

川普在3日出庭時，針對被指控企圖顛覆2020大選結果時宣稱自己無罪，另外他還涉及其他兩起官司，包括支付封口費給色情女星，以及2021年從白宮攜走機密文件。對於所有官司，川普都聲稱自己無罪並反指檢方進行「獵巫」，企圖破壞他的總統競選活動。

路透與易普索(Reuters/Ipsos)在3日公布的調查中詢問受訪者，川普如果這次遭大陪審團定罪，45%共和黨員表示不會投給他，超過35%的人表示仍會投給他，其餘表示不知道。

若是川普人目前「已入監服刑」，有52%的共和黨員表示不會投給川普，依舊會投給他的則為28%。川普的兩個起訴案都是由司法部提出，不過，為了避免調查遭受政治力影響，相關部門已經採取措施，紐約州的案件則是由民選的民主黨籍州檢察長主導。

從調查結果來看，共和黨員大體上支持川普表示自己遭到政治迫害的說法，因為75%的共和黨員認為川普被起訴是「出於政治動機」，20%的人表示不同意這種說法；66%的共和黨員也認為，指控川普煽動選舉舞弊的說法並「不可信」，相信的比率則有29%。

今年4月兩起官司遭到起訴後，川普利用遭起訴一事持續拉開與黨內對手佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的差距。

另外，CNN在7月的民調結果顯示，有69%的共和黨員與共和黨支持者認為拜登 當選不合法，該比率已比今年初及去年秋天的63%上升。在共和黨陣營成年人中，39％的人認為，有確鑿證據能證明上次選舉不合法，30％的人表示這種說法「純屬猜測」，認為拜登當選合法有29％。

整體來說，61%的美國人認為拜登已合法贏得總統大選，不相信的人為38%。在2020年表示曾投票支持川普的選民中，有75%的人對於拜登當選合法性持疑。被問到認同拜登可以捍衛美國民主時，有44%的人表示贊成，55%的人表示反對，相較去年12月時，還有50%的人贊成，49%的人反對。