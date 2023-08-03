我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

洪水當前只顧保「鬼城」雄安？中國人不滿在網上蔓延

川普若被定罪 共和黨仍有35%鐵粉會再投他

編譯莊瑞萌／綜合3日電
前總統川普3日赴華府出庭，圖為他抵達雷根機場。（美聯社）
前總統川普3日赴華府出庭，圖為他抵達雷根機場。（美聯社）

路透3日公布的最新民調發現，前總統川普一旦遭到法院判定有罪，45%的共和黨員表示這次總統大選將不會投給他，但也有35%的共和黨選民表示仍會支持川普。

川普在3日出庭時，針對被指控企圖顛覆2020大選結果時宣稱自己無罪，另外他還涉及其他兩起官司，包括支付封口費給色情女星，以及2021年從白宮攜走機密文件。對於所有官司，川普都聲稱自己無罪並反指檢方進行「獵巫」，企圖破壞他的總統競選活動。

路透與易普索(Reuters/Ipsos)在3日公布的調查中詢問受訪者，川普如果這次遭大陪審團定罪，45%共和黨員表示不會投給他，超過35%的人表示仍會投給他，其餘表示不知道。

若是川普人目前「已入監服刑」，有52%的共和黨員表示不會投給川普，依舊會投給他的則為28%。川普的兩個起訴案都是由司法部提出，不過，為了避免調查遭受政治力影響，相關部門已經採取措施，紐約州的案件則是由民選的民主黨籍州檢察長主導。

從調查結果來看，共和黨員大體上支持川普表示自己遭到政治迫害的說法，因為75%的共和黨員認為川普被起訴是「出於政治動機」，20%的人表示不同意這種說法；66%的共和黨員也認為，指控川普煽動選舉舞弊的說法並「不可信」，相信的比率則有29%。

今年4月兩起官司遭到起訴後，川普利用遭起訴一事持續拉開與黨內對手佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的差距。

另外，CNN在7月的民調結果顯示，有69%的共和黨員與共和黨支持者認為拜登當選不合法，該比率已比今年初及去年秋天的63%上升。在共和黨陣營成年人中，39％的人認為，有確鑿證據能證明上次選舉不合法，30％的人表示這種說法「純屬猜測」，認為拜登當選合法有29％。

整體來說，61%的美國人認為拜登已合法贏得總統大選，不相信的人為38%。在2020年表示曾投票支持川普的選民中，有75%的人對於拜登當選合法性持疑。被問到認同拜登可以捍衛美國民主時，有44%的人表示贊成，55%的人表示反對，相較去年12月時，還有50%的人贊成，49%的人反對。 

川普 共和黨 拜登

上一則

2024大選 可能成為川普是否入獄的公投？

延伸閱讀

2024大選 可能成為川普是否入獄的公投？

2024大選 可能成為川普是否入獄的公投？
川普3度遭起訴 出庭拒不認罪 稱自己被「迫害」

川普3度遭起訴 出庭拒不認罪 稱自己被「迫害」
被控密謀推翻2020大選 前總統川普：我無罪

被控密謀推翻2020大選 前總統川普：我無罪
起訴書指出多名共和黨籍聯邦政府、地方官員曾指正川普

起訴書指出多名共和黨籍聯邦政府、地方官員曾指正川普

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
川普遭到聯邦重罪起訴，目前各方懷疑第六個共謀可能是大法官湯瑪斯妻子。(路透)

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

2023-08-02 10:39
圖為電子顯微鏡下的新冠肺炎病毒。美聯社

前所未見 科學家發現最多突變的新冠肺炎變種病毒

2023-07-28 16:10

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當

仿Amazon網頁詐騙 網購當心 華人險上當
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人