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美企7月裁員人數 一年來首次下降

川普3度遭起訴 出庭拒不認罪 稱自己被「迫害」

中央社／華盛頓3日電
前總統川普（Donald Trump）被控密謀推翻2020年大選結果，遭到刑事起訴，他3日出庭時拒不認罪。（美聯社）
前總統川普（Donald Trump）被控密謀推翻2020年大選結果，遭到刑事起訴，他3日出庭時拒不認罪。（美聯社）

前總統川普（Donald Trump）被控密謀推翻2020年大選結果和欺騙美國人民，遭到刑事起訴，他今天出庭時拒不認罪，隨後對記者說自己遭到「迫害」。

法新社報導，川普目前在2024年總統大選共和黨提名之戰聲勢領先。今天他在華府法院將近30分鐘的聽審中，提出無罪抗辯。

同一個法院內，曾有數以百計的川普支持者因涉及2021年1月6日襲擊美國國會事件，在此被定罪。

治安法官烏帕德希雅（Moxila Upadhyaya）今天宣讀由特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出的45頁起訴書所列4項刑事罪名，以及可能的最重刑期後，川普說：「不認罪。」

現年77歲的億萬富豪川普已因另外兩宗刑事案件被起訴，他最新面臨的刑事起訴，提高他在明年選戰正熾時被法律戰糾纏的可能性。

在雷根國家機場（Reagan National Airport）坐上私人飛機離開華府前，川普告訴記者，他所面臨的法律案件是對「政治對手的迫害」。

他說：「對美國來說，這是個非常傷心的日子。這是在迫害於共和黨初選遙遙領先，而且大幅領先（現任總統）拜登（Joe Bide）的人。」

「所以假如你打不贏他，就迫害他或起訴他。…我們不能讓這種事在美國發生。」

法官訂本案下次聽審時間為8月28日。

川普 共和黨 華府

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