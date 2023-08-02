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外媒：AMD考慮仿輝達 調整AI晶片規格出口中國

記者黃國樑／即時報導
AMD執行長蘇姿丰。（美聯社）
AMD執行長蘇姿丰。（美聯社）

中國《環球網》引述《路透》報導稱，美國半導體公司AMD表示，正在認真考慮效仿輝達公司做法，調整其相關AI晶片產品規格，以在符合美國政府限制要求的情況下出口中國。

據報導，AMD首席執行官蘇姿丰表示，AMD將在第四季度提高其旗艦產品MI300人工智能芯片的產量，以應對與輝達公司H100芯片的競爭。報導稱，MI300 的性能超過美國去年10月發布的對華出口管制要求，與輝達和英特爾等不同，AMD目前尚未為中國市場製造定制芯片。

報導說，AMD首席執行官蘇姿丰1日在與分析師的電話會議上表示，此前輝達公司調整了其H100芯片，以符合美國商務部有關對華先進AI半導體銷售的限制。AMD正在認真考慮採用類似策略以將MI300和舊版MI250芯片產品出口中國。

她說，「當然，我們的計劃是完全遵守美國的出口管制。但我們確實相信有機會為我們正在尋找人工智能解決方案的中國客戶開發產品，我們將繼續朝著這個方向努力」。

報導說，美國三大芯片巨頭CEO曾於上月17日前往華盛頓與美政府官員和議員舉行會談，遊說拜登放棄出台新的對華芯片出口限制。英特爾公司CEO帕特·基辛格、輝達公司CEO黃仁勳和高通公司CEO艾蒙警告說，採取相關出口管制措施可能會損害美國在該行業的領導地位。

針對美國對華芯片等產品的出口管制措施，中國已於去年12月在世貿組織提起訴訟。中國商務部表示，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，是典型的貿易保護主義做法。

輝達 CEO 人工智能

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