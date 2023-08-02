我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

川普再遭起訴不低頭 貼文暗示支持者送他回白宮

中央社華盛頓2日綜合外電報導
前總統川普。（Getty Images）
前總統川普。（Getty Images）

前總統川普（Donald Trump）今天試圖將他面臨的最新刑事起訴與2024年選戰掛勾。他指控，現任政府的「腐敗」以及針對他的法律攻勢已使美國陷入衰落。

法新社報導，77歲的川普在自創的Truth Social平台上貼文，暗示這次起訴讓他的支持者更有理由團結起來，並於明年選舉他當總統。

川普在全部大寫的5句貼文中表示：「我從來不曾在其他事情上獲得這麼多支持。」

他表示：「這項空前起訴針對一位（極成功的！）前總統，以及目前為止在共和黨內與2024年大選領先的候選人，這讓全世界意識到過去3年來出現在美國的腐敗、醜聞和失敗。」

「美國是一個衰落中的國家，但我們會讓它再度偉大，甚至比以前更加偉大。」

川普向來堅稱對他的指控是「偽造」的，並批評現任總統拜登（Joe Biden）正積極嘗試破壞政壇對手的競選活動。

川普今年曾先後遭控涉嫌不當處理機密政府文件，並在涉嫌支付封口費給成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）的案件中，面臨數十項重罪指控。昨天他又因涉嫌企圖推翻2020年大選結果遭到起訴，這是他4個月來第3度遭到刑事起訴。

不過，根據憲法，無論起訴或定罪都無礙他參選或就任總統。

川普 拜登 共和黨

上一則

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看

延伸閱讀

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看

川普若被定罪是否還能參選總統？ 紐時分析一次看
川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目

川普起訴書內容曝光讓特勤局角色再受矚目
川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升

川普有罪起訴沒在怕？企圖推翻大選結果「串謀欺騙」民調不降反升
紐時民調：拜登選情比一年前進步 與川普各占43%平手

紐時民調：拜登選情比一年前進步 與川普各占43%平手

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
圖為電子顯微鏡下的新冠肺炎病毒。美聯社

前所未見 科學家發現最多突變的新冠肺炎變種病毒

2023-07-28 16:10

超人氣

更多 >
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑
江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」

江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」
晨泳途中被浪捲走 長島男子何丹水中求生5小時奇跡獲救

晨泳途中被浪捲走 長島男子何丹水中求生5小時奇跡獲救
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區